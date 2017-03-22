Москва отреагировала на запрет въезда Юлии Самойловой на Украину

 

Фото: Maria Antipina/TASS

В Москве возмущены решением СБУ отказать во въезде в Украину представительнице от России «Евровидение-2017» Юлии Самойловой.

Еще по этой теме

Сегодня СБУ запретила въезд Юлии Самойловой на три года. Как известно, участница «Евровидения-2017» от России пела в Крыму, что противоречит украинскому законодательству.

«Это очередной возмутительный, циничный и бесчеловечный акт киевских властей», - цитирует Интерфакс статс-секретаря, замглавы МИД России Григорий Карасин.

Реклама

Кроме того, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал ошибкой решение СБУ.

«С моей точки зрения, это ошибка. Я не хочу по-другому это квалифицировать, поскольку работаю по дипломатическому ведомству. Я считаю, что это глупость. Если страна проводит международное мероприятие, то она должна обеспечить доступ всем участникам», -

сказал Швыдкой.

«Вообще, санкции против актёров, культуры, «чёрные списки» культуры - это, с моей точки зрения, очень серьёзная глупость, которая не должна быть использована в международной практике», - добавил он.

Еще по этой теме
Прогнозы букмекеров: какие шансы на победу в «Евровидении» у Латвии?

Прогнозы букмекеров: какие шансы на победу в «Евровидении» у Латвии?

СМИ: Скверная игра Путина с кандидаткой на песенный конкурс «Евровидение»

СМИ: Скверная игра Путина с кандидаткой на песенный конкурс «Евровидение»

Пугачева о Самойловой на «Евровидении»: почему должен человек страдать?

Пугачева о Самойловой на «Евровидении»: почему должен человек страдать?


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 38500 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR

reklama.vesti.lv

Внучка Саддама Хусейна названа лучшим молодым fashion-дизайнером Wo&Men

Внучка Саддама Хусейна названа лучшим молодым fashion-дизайнером

Куда делись торговые палатки на Центральном рынке Новости

Куда делись торговые палатки на Центральном рынке

Объявлена война автохамам: «Прославим» быдло-водителей! Новости

Объявлена война автохамам: «Прославим» быдло-водителей!

Porsche предложила 30 лошадиных сил за 10 000 евро Hi-Tech

Porsche предложила 30 лошадиных сил за 10 000 евро

Мамыкин обратился ко всем желающим написать про поездку в Крым Новости

Мамыкин обратился ко всем желающим написать про поездку в Крым

Евровидениe

Украина

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
279 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 270 EUR
Продают Земля, Бабитe
Продают Земля, Бабитe 31 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Юрмалe
Продают Квартиры, Юрмалe 326 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
LOĢISTIKAS VADĪTĀJU
LOĢISTIKAS VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
http://alkoutlet.lv

Темы

 