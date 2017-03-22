Москва отреагировала на запрет въезда Юлии Самойловой на Украину

В Москве возмущены решением СБУ отказать во въезде в Украину представительнице от России «Евровидение-2017» Юлии Самойловой.

Сегодня СБУ запретила въезд Юлии Самойловой на три года. Как известно, участница «Евровидения-2017» от России пела в Крыму, что противоречит украинскому законодательству.

«Это очередной возмутительный, циничный и бесчеловечный акт киевских властей», - цитирует Интерфакс статс-секретаря, замглавы МИД России Григорий Карасин.

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Кроме того, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал ошибкой решение СБУ.

«С моей точки зрения, это ошибка. Я не хочу по-другому это квалифицировать, поскольку работаю по дипломатическому ведомству. Я считаю, что это глупость. Если страна проводит международное мероприятие, то она должна обеспечить доступ всем участникам», -

сказал Швыдкой.

«Вообще, санкции против актёров, культуры, «чёрные списки» культуры - это, с моей точки зрения, очень серьёзная глупость, которая не должна быть использована в международной практике», - добавил он.

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