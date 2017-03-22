Правообладатель «Евровидения» призвал уважать решение Киева

Cтраны-участницы «Евровидения» должны уважать законы Украины как принимающей стороны, сообщили DW в Европейском вещательном союзе. СБУ отказала Самойловой во въезде на Украину за посещение аннексированного Крыма.

Европейский вещательный союз (EBU), владеющий правами на конкурс «Евровидение», с уважением отнесся к решению Украины запретить въезд в страну российской участнице Юлии Самойловой. Об этом сообщили DW в департаменте EBU по коммуникациям.

«Мы должны уважать местные законы принимающей стороны», - подчеркнули в пресс-службе союза. В EBU напомнили, что Киев счел Самойлову «нарушительницей законов Украины» в связи с «незаконным пересечением ей российско-украинской границы (при въезде. - Ред.) в Крым для выступления».

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В то же время в Европейском вещательном союзе отметили, что «глубоко разочарованы» решением Службы безопасности Украины и считают, что «оно идет вразрез с духом конкурса и с понятием инклюзивности, лежащим в основе его ценностей».

«Мы продолжим диалог с украинскими властями, чтобы обеспечить выступления всех артистов на 62-м конкурсе «Евровидение» в Киеве в мае»,

- добавили в департаменте по коммуникациям.

Запрет на въезд

Ранее СБУ на три года запретила въезд в страну российской участнице конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой. Запрет обоснован тем, что россиянка в 2015 году в нарушение установленного Киевом законодательного порядка въехала на территорию аннексированного Крыма. «Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», - сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

62-й конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие свыше 40 стран.

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