Организаторы «Евровидения» нашли «обход» запрета СБУ

Юлия Самойлова
 

Юлия Самойлова. Фото: TASS/Scanpix

Организаторы музыкального конкурса Евровидение предложили российской участнице Юлии Самойловой выступать по видеосвязи. Об этом говорится в сообщении Европейского вещательного союза.

Еще по этой теме

СБУ запретила Самойловой въезд на три года из-за того, что в 2015 года она прилетела в Крым из Москвы, тем самым нарушив украинское законодательство.

В Союзе предлагают российской певице выступить по спутниковой связи в полуфинале конкурса. Если она пройдет в финал, то будет выступать по этой же схеме.

Реклама

ЕВС отправил это предложение российскому Первому каналу, который в 2017 году отвечает за участие РФ в «Евровидение».

Позже Первый канал отклонил предложение организаторов Евровидения о дистанционном выступлении представительницы России на конкурсе Юлии Самойловой.

"Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене Евровидения, -

сказано в заявлении телеканала.

В Первом канале подчеркнули, что «страна-вещатель должна обеспечить всем участникам возможность получить визу на весь период проведения мероприятия», а «отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса».

В заявлении также сказано, что «Европейский Вещательный Союз (EBU) не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом».

Ранее российские телеканалы заявили, что не намерены транслировать «Евровидение-2017» в Киеве.

Еще по этой теме
Прогнозы букмекеров: какие шансы на победу в «Евровидении» у Латвии?

Прогнозы букмекеров: какие шансы на победу в «Евровидении» у Латвии?

СМИ: Скверная игра Путина с кандидаткой на песенный конкурс «Евровидение»

СМИ: Скверная игра Путина с кандидаткой на песенный конкурс «Евровидение»

Пугачева о Самойловой на «Евровидении»: почему должен человек страдать?

Пугачева о Самойловой на «Евровидении»: почему должен человек страдать?


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Spilve, 235000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 175000 EUR
Дом
Дом, Saulīšu ciems, 1200 EUR

reklama.vesti.lv

Свинство на озере: «постарались» и местные, и туристы Новости

Свинство на озере: «постарались» и местные, и туристы

Во время поединка боец показал чудо-прием, зависнув в воздухе Новости

Во время поединка боец показал чудо-прием, зависнув в воздухе

Лучшая спортсменка Латвии стала лицом рекламы косметики Wo&Men

Лучшая спортсменка Латвии стала лицом рекламы косметики

В США испытали боевую электромагнитную пушку Hi-Tech

В США испытали боевую электромагнитную пушку

Ленивый кот, которого нельзя обыграть в наперстки, умилил Сеть Wo&Men

Ленивый кот, которого нельзя обыграть в наперстки, умилил Сеть

Евровидениe

Музыка

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 270 EUR
Продают Земля, Бабитe
Продают Земля, Бабитe 31 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Юрмалe
Продают Квартиры, Юрмалe 326 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ЛОГИСТИКЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ЛОГИСТИКЕ
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
PRESES SEKRETĀRU/-I
PRESES SEKRETĀRU/-I
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 