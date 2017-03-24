Организаторы «Евровидения» нашли «обход» запрета СБУ

Организаторы музыкального конкурса Евровидение предложили российской участнице Юлии Самойловой выступать по видеосвязи. Об этом говорится в сообщении Европейского вещательного союза.

СБУ запретила Самойловой въезд на три года из-за того, что в 2015 года она прилетела в Крым из Москвы, тем самым нарушив украинское законодательство.

В Союзе предлагают российской певице выступить по спутниковой связи в полуфинале конкурса. Если она пройдет в финал, то будет выступать по этой же схеме.

Реклама

ЕВС отправил это предложение российскому Первому каналу, который в 2017 году отвечает за участие РФ в «Евровидение».

Позже Первый канал отклонил предложение организаторов Евровидения о дистанционном выступлении представительницы России на конкурсе Юлии Самойловой.

"Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене Евровидения, -

сказано в заявлении телеканала.

В Первом канале подчеркнули, что «страна-вещатель должна обеспечить всем участникам возможность получить визу на весь период проведения мероприятия», а «отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса».

В заявлении также сказано, что «Европейский Вещательный Союз (EBU) не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом».

Ранее российские телеканалы заявили, что не намерены транслировать «Евровидение-2017» в Киеве.

Еще по этой теме