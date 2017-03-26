Украина поставила России условие участия в «Евровидении»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в эфире «Украинского радио» заявил, что страна готова принять артистов из всех стран-участниц конкурса «Евровидение», в том числе из России. Впрочем, по словам политика, для этого российской стороне необходимо подобрать такого участника, который не нарушал украинские законы. Соответствующее заявление опубликовала в Twitterпресс-служба премьера.

Кириленко отметил, что в России для определения участника конкурса не проводилось никаких национальных голосований: «Выбор был сделан руководством «Первого канала», а по сути Кремлем. И этим выбором стала Юлия Самойлова, певица, которая выступала в оккупированном Крыму».

Он подчеркнул, что наиболее разумный выход из сложившейся ситуации для России - это предложить участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. По его словам, в Киеве надеются на такое разрешение проблемы.

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В то же время Кириленко добавил, что скандал вокруг участия Самойловой на «Евровидении» искусственно раздувается Москвой.

«Это звено в огромной цепи провокаций, которые направлены на нагнетание обстановки на Украине»,

- сказал премьер-министр.

Решение о том, что Самойлова не должна приезжать на «Евровидение», на минувшей неделе приняла Служба безопасности Украины. Глава СБУ Василий Грицак объяснял, что российская певица не только посещала Крым, который в Киеве считают оккупированной территорией, но и высказывалась в социальных сетях по поводу украинских властей и их курса на евроатлантическую интеграцию.

Полуфиналы конкурса пройдут на Украине 9 и 11 мая, а финал состоится 13 мая на арене Международного выставочного центра. В общей сложности в «Евровидении-2017» примут участие представители 43 стран.

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