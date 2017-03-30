Организаторы «Евровидения» прокомментировали информацию о санкциях против Киева

 

Фото: wikimedia.com

Швейцарский Blick со ссылкой на главу Европейского вещательного союза сообщил о том, что Украине, не пускающей певицу из РФ на конкурс, грозят санкции. DW обратилась с запросом в организацию.

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На сайте швейцарской бульварной газеты Blick вечером 28 марта была опубликована статья, из которой, со ссылкой на генерального директора Европейского вещательного союза (ЕВС), владеющего правами на конкурс «Евровидение», следовало, что организаторы конкурса готовы применить к Киеву санкции.

Ингрид Дельтенре раскритиковала решение Украины запретить въезд российской участнице конкурса Юлии Самойловой.

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«Поведение Украины абсолютно неприемлемо, - цитирует ее слова швейцарское издание.

- Я глубоко сожалею о том, что «Евровидение» используют для политических игр. «Евровидение» должно доставлять радость и объединять миллионы людей, а не настраивать их друг против друга».

Далее, уже в косвенной речи, утверждается, что, если ситуация не изменится в ближайшие недели, то ЕВС применит в отношении Украины санкции - вплоть до временного отстранения от «Евровидения».

В ЕВС корреспонденту DW в среду подтвердили вышеприведенные цитаты (прямую речь. - Ред.) Ингрид Дельтенре. Однако отметили, что не могут отвечать за иные умозаключения газеты, в частности за информацию о том, что EBС уже рассматривает возможность санкций против Украины - вплоть до исключения ее из участников «Евровидения».

«Мы напряженно работаем над тем, чтобы все 43 участника «Евровидения» смогли выступить на конкурсе этого года», - сообщили в Европейском вещательном союзе

корреспонденту DW. В то же время, если «кто-то из участников нарушит правила конкурса», то после его проведения могут «быть рассмотрены определенные меры» в отношении нарушителя, заявили в EBС.

Напомним, 22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну российской участнице конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой.

Запрет обоснован тем, что Самойлова в 2015 году в нарушение установленного Киевом законодательного порядка въехала на территорию аннексированного Крыма. 62-й конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие свыше 40 стран.

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