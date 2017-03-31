СМИ: Ряд стран пригрозил бойкотом «Евровидения-2017»

Гендиректор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делентре написала письмо премьеру Владимиру Гройсману, в котором сказано, что ряд стран пригрозили бойкотировать «Евровидение-2017» в Киеве из-за запрет на въезд представительницы РФ.

Соответствующее письмо опубликовано на порталеoikotimes, посвященное этому музыкальному конкурсу. В EBU уже подтвердили его подлинность изданию Deutche Welle.

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При этом оно датировано 23 марта, то есть уже следующим днем после решения СБУ.

«Текущая ситуация вызывает недовольство стран-членов Европейского вещательного союза, и мы получили от некоторых из них сообщения с критикой этого решения и информацией о планах отказаться от участия в конкурсе», -

пишет Делентре.

Она отметила, что ни одна страна ранее не блокировала участие в конкурсе, и этот запрет расценивается как недопустимый.

«Как следствие Национальная общественная телерадиокомпания Украины может быть исключена из всех дальнейших мероприятий ЕВС», - заявила гендиректор ЕВС.

Делентре призвала Гройсмана «в виде исключения подтвердить участие Ю. Самойловой в «Евровидении-2017» на тех же условиях, что и других 42 делегаций».

По ее словам, «не приведено ни единой информации о том, что Юлия Самойлова представляет угрозу нацбезопасности Украины».

«ЕВС прикладывает массу усилий, чтобы Евровидение осталось вне политики, и мы чрезмерно расстроены, а фактически злы, что в этом году конкурс используется как инструмент в конфронтации между РФ и Украиной», - добавила Делентре.

Отметим, что на днях швейцарская газета опубликовала прямуюречь Дельтенре о «неприемлимом поведении Украины на Евровидении». Далее издание, используя уже косвенную ее речь, написало, что Украину могут отстранить.

Позже в EBC подтвердили прямые цитаты Дельтенреи заявили, что не могут отвечать за иные умозаключения газеты.

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