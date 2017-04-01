Что стало с солистами популярной в нулевые группы «Фактор-2»

В нулевые «Фактор-2» был одним из самых популярных бойзбэндов в России. Парни стремительно ворвались в шоу-бизнес, но так же резко ушли в тень — об известном некогда коллективе уже много лет никто ничего не слышал. Woman.ru связался с экс-солистом «Фактора-2» Ильей Подстреловым и узнал, чем сейчас живут участники группы, что послужило поводом для распада коллектива и общаются ли сегодня бывшие коллеги по цеху.

Часто бывает так, что даже самые успешные и популярные группы вдруг пропадают со сцены. Случается это по разным причинам — одни не выдерживают свалившейся на них славы, а другие не могут сохранить интерес к себе. А есть коллективы, которые разваливаются из-за того, что солисты не могут найти общий язык.

В начале нулевых двое парней — Илья Подстрелов и Владимир Панченко — ворвались в российский шоу-бизнес со своими хулиганскими песнями. Их треки мгновенно становились хитами. Песни «Скажи, красавица», «Отчим», «Война», «Одинокая звезда», «Письма» и другие все подростки знали наизусть. Однако где «Фактор-2» сегодня, никто не знает.

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Мы связались с экс-солистом группы (и по совместительству — ее основателем) Ильей Подстреловым, который ответил на все наши вопросы - пишет портал woman.ru

«На данный момент я активно гастролирую по России, по-прежнему представляя группу «Фактор-2».

На концертах исполняются в основном старые песни, но есть и новые хиты — «Женюсь» и «Ути, моя маленькая». Поклонникам нравится наша ностальгическая программа», — рассказал Илья.



В разговоре с Подстреловым мы узнали, что группа продолжает свое существование… аж в двух вариантах!

«Владимир тоже выступает под названием «Фактор-2» — я разрешил ему пользоваться брендом группы. Мы распределили все так (чтобы Володя с голоду не помер), что я гастролирую по России, а он работает только в Германии. Я также иногда выезжаю заграницу, но мы не пересекаемся», — поделился с нами артист.

Илья признался, что

его отношения с Владимиром нельзя назвать хорошими, несмотря на то, что раньше они были близкими друзьями.

Сегодня бывшие коллеги практически не общаются.

«Мы поссорились на почве общего бизнеса — нашей группы. Было время, когда наш коллектив мало выступал, и я взял кредит для того, чтобы хоть как-то существовать. Володя также взял на себя обязанность по выплате кредита, однако потом все развалилось. Был даже суд…» — признался артист.

«Тогда, чтобы группа была востребована, я сидел на студии по 24 часа в сутки. А Володя только приезжал в назначенное время, записывал вокал и уезжал дальше к семье. Остальная работа ложилась на мои плечи. И, конечно, мне это надоело. Когда ты один работаешь сутками, а доход потом делишь пополам — это несправедливо», — разоткровенничался Илья.

О том, чтобы вновь объединиться, Подстрелов даже слышать не хочет. Илья подчеркивает, что они с Владимиром «остались в слишком плохих отношениях». Сегодня артист дает по три-четыре концерта в неделю, которые собирают полные залы. Вместе с ним выступает новый участник группы — Андрей Камаев. Мы также хотели пообщаться и с Владимиром Панченко, однако на данный момент артист не выходит на связь.





