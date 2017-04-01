Что стало с солистами популярной в нулевые группы «Фактор-2»

 

Фото: Instagram/faktor_2_com

В нулевые «Фактор-2» был одним из самых популярных бойзбэндов в России. Парни стремительно ворвались в шоу-бизнес, но так же резко ушли в тень — об известном некогда коллективе уже много лет никто ничего не слышал. Woman.ru связался с экс-солистом «Фактора-2» Ильей Подстреловым и узнал, чем сейчас живут участники группы, что послужило поводом для распада коллектива и общаются ли сегодня бывшие коллеги по цеху.

Часто бывает так, что даже самые успешные и популярные группы вдруг пропадают со сцены. Случается это по разным причинам — одни не выдерживают свалившейся на них славы, а другие не могут сохранить интерес к себе. А есть коллективы, которые разваливаются из-за того, что солисты не могут найти общий язык.

В начале нулевых двое парней — Илья Подстрелов и Владимир Панченко — ворвались в российский шоу-бизнес со своими хулиганскими песнями. Их треки мгновенно становились хитами. Песни «Скажи, красавица», «Отчим», «Война», «Одинокая звезда», «Письма» и другие все подростки знали наизусть. Однако где «Фактор-2» сегодня, никто не знает.

Реклама

Youtube

Мы связались с экс-солистом группы (и по совместительству — ее основателем) Ильей Подстреловым, который ответил на все наши вопросы - пишет портал woman.ru

«На данный момент я активно гастролирую по России, по-прежнему представляя группу «Фактор-2».

На концертах исполняются в основном старые песни, но есть и новые хиты — «Женюсь» и «Ути, моя маленькая». Поклонникам нравится наша ностальгическая программа», — рассказал Илья.

В разговоре с Подстреловым мы узнали, что группа продолжает свое существование… аж в двух вариантах!

«Владимир тоже выступает под названием «Фактор-2» — я разрешил ему пользоваться брендом группы. Мы распределили все так (чтобы Володя с голоду не помер), что я гастролирую по России, а он работает только в Германии. Я также иногда выезжаю заграницу, но мы не пересекаемся», — поделился с нами артист.

Илья признался, что

его отношения с Владимиром нельзя назвать хорошими, несмотря на то, что раньше они были близкими друзьями.

Сегодня бывшие коллеги практически не общаются.

«Мы поссорились на почве общего бизнеса — нашей группы. Было время, когда наш коллектив мало выступал, и я взял кредит для того, чтобы хоть как-то существовать. Володя также взял на себя обязанность по выплате кредита, однако потом все развалилось. Был даже суд…» — признался артист.

«Тогда, чтобы группа была востребована, я сидел на студии по 24 часа в сутки. А Володя только приезжал в назначенное время, записывал вокал и уезжал дальше к семье. Остальная работа ложилась на мои плечи. И, конечно, мне это надоело. Когда ты один работаешь сутками, а доход потом делишь пополам — это несправедливо», — разоткровенничался Илья.

О том, чтобы вновь объединиться, Подстрелов даже слышать не хочет. Илья подчеркивает, что они с Владимиром «остались в слишком плохих отношениях». Сегодня артист дает по три-четыре концерта в неделю, которые собирают полные залы. Вместе с ним выступает новый участник группы — Андрей Камаев. Мы также хотели пообщаться и с Владимиром Панченко, однако на данный момент артист не выходит на связь.



Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Liepupes pag., 49999 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 58000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 330000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые нашли след самого большого живого существа Hi-Tech

Ученые нашли след самого большого живого существа

Невероятно: В Китае поезд пустили сквозь жилой дом Новости

Невероятно: В Китае поезд пустили сквозь жилой дом

Samsung представил Galaxy S8 и Galaxy S8+ Hi-Tech

Samsung представил Galaxy S8 и Galaxy S8+

iPhone 7 и Samsung Galaxy S8 сравнили на видео Hi-Tech

iPhone 7 и Samsung Galaxy S8 сравнили на видео

Ким Кардашян выбрала хирургический способ забеременеть Wo&Men

Ким Кардашян выбрала хирургический способ забеременеть

Музыканты

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
BIZNESA DATU ANALĪZES UN SISTĒ ...
BIZNESA DATU ANALĪZES UN SISTĒ ...
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
DIZAINA PREČU VEIKALA VADĪTĀJU
DIZAINA PREČU VEIKALA VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 