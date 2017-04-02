Парень из Эстонии поразил жюри российского шоу удивительным тембром

Российский телеканал НТВ на протяжении нескольких недель проводит отбор в рамках музыкального конкурса «Ты супер!». В телешоу принимают участие 92 ребенка из разных уголков России и не только, которые по разным причинам остались без попечения родителей. Для них шоу стало шансом изменить свою судьбу. Одним из участников отбора стал парень из Эстонии Игорь Лесков.

18-летний Игорь Лесков проживает в эстонском поселке Кохтла-Нымме. На передачу парень приехал в сопровождении директора детского дома, в котором проживает. Родная мама мальчика выпивала и, увидев, что не справляется, сдала его в детский дом. Отца Игорь тоже не помнит. Воспоминаниями о непростом прошлом он поделился со съемочной группой проекта.

Для выступления Лесков выбрал одну из композиций Димы Билана «Часы».

Перед выходом на сцену парень заметно волновался, но это не помешало ему продемонстрировать свой уникальный тембр, который настолько понравился судьям, что все четыре кнопки были нажаты без промедления.

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Виктор Дробыш отметил, что певцу хорошо даются высокие ноты. «Все попадаются на это. Начинают петь высокие ноты, начинают орать и становится больно. У тебя верхние ноты были комфортные, кругленькие, хорошие», - сказал продюсер.

Стас Пьеха заявил, что у исполнителя европейская посадка голоса и он знает, что с этим делать.

«Знаю что нужно, чтобы помочь вам открыться. Чтобы это был такой поп-роковый фирменный вокал. Расщепления чуть-чуть поддать, убрать ненужные нюансы и немного доделать верхушки», - прокомментировал выступление Стас.

Его поддержала певица Елка, отметив, что для альтернативного вокала голос подходит как нельзя лучше: «Я услышала удивительный, очень узнаваемый тембр».

«Сначала, когда ты вышел, было понятно, что голос большой, а с большим голосом всегда больше проблем. От волнения тебя немного покачивало, но во втором куплете ты успокоился и просто... ты супер», -

похвалила парня Маргарита Суханкина.

По итогу голосования членов жюри, Игорь Лесков прошел во второй тур, где ему предстоит соревноваться в вокальных поединках с другими участниками.

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