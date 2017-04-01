Украина не верит в бойкот «Евровидения», предложив России заменить Самойлову

Jūlija Samoilova
 

Jūlija Samoilova. Фото: Maria Antipina/TASS/Scanpix

«Евровидение 2017», последние новости 1.04.2017: в Киеве заявили, что недопуск Самойловой не приведет к бойкоту конкурса

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко уверен, что решение СБУ отказать во въезде в страну российской участнице «Евровидения-2017» Юлии Самойловой не повлияет на намерения других участников выступить в конкурсе.

В интервью «Украинского радио» Кириленко в очередной раз напомнил, что Россию в песенном состязании может представить только не нарушавший украинское законодательство исполнитель.

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«Приедет Россия с другим участником — пожалуйста, мы обеспечим безопасность, нормальное пребывание и все необходимое в таких случаях. Не приедет — 42 участника примут участие, и они будут довольны», — цитирует издание вице-премьера.

Кириленко подчеркнул, что Киев не намерен нарушать собственное законодательство и нормы международного права ради поездки на «Евровидение» российской певицы Юлии Самойловой, которой закрыт въезд на Украину.

Чиновник также отметил, что если бы какая-нибудь другая страна выставила участника, нарушившего украинское законодательство, то его бы тоже не впустили на территорию Украины. Тогда, вероятно, его бы просто заменили, и конфликт был бы исчерпан.

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