Инесса Галанте приглашает на свой ежегодный пасхальный концерт «Agnus Dei»

В канун Пасхи, 12 апреля в 19:00, в Домском соборе состоится ежегодный концерт «Инесса Галанте и друзья. Agnus Dei». В этот предпраздничный вечер для рижан и гостей столицы прозвучат как выдающиеся произведения классической музыки, так и традиционная для пасхальных дней духовная музыка в исполнении оперной дивы Инессы Галанте, контратенора Сергея Егерса, органиста Айварса Калейса, а также лауреатов конкурса «Таланты Инессы Галанте».

Домский собор - место, в котором состоится концерт, является не только главным кафедральным собором Риги, но и крупнейшим средневековым храмом стран Балтии.

Название собора происходит от латинских выражений - «Domus Dei» («Дом Бога»), что созвучно названию грядущего концерта Инессы Галанте «Agnus Dei» («Агнец Божий»). Особую уникальность и ценность месту придает впечатляющий орган высотой в 25 метров, который включает в себя более 6700 труб длиной от 13 миллиметров до 10 метров.

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Во время пасхального концерта «Инесса Галанте и друзья. Agnus Dei» у присутствующих будет уникальная возможность услышать вживую звучание органной музыки в исполнении композитора и органиста Айварса Калейса.

Помимо мэтров классической музыки в концерте примут участие молодые таланты – лауреаты конкурса «Таланты Инессы Галанте»: Рейнис Томиньш (маримба), Сильвестрс Калниньш (виолончель) и Сандра Сержане (скрипка).

В свои юные годы начинающие музыканты уже успели заявить о себе на большой сцене и добиться признания среди всемирно-признанных музыкантов не только в Латвии, но и за рубежом.



Стоит отметить, что Фонд Инессы Галанте, который организует благотворительный концерт «Инесса Галанте и друзья. Agnus Dei», большое внимание уделяет не только популяризации музыки и культуры, но и благотворительности, помогая молодым музыкантам со всей Латвии, а также приглашая на концерты пожилых людей, инвалидов, детей из детских домов и малообеспеченных семей.

Грядущий концерт не станет исключением! Как отмечают организаторы, цель Фонда - посредством музыки объединять людей вне зависимости от возраста и социального положения.