За 4000 км от Латвии: Наши музыканты покоряют Восток

Как и обещали, мы начинаем рассказывать о тёплой восточной стране в рамках проекта «TVNET в Узбекистане». Это будет настоящее приключение, наполненное запахами специй и ароматного плова. В этом году столицу гостеприимной страны и город Самарканд посетили латвийские музыканты в лице певицы Айи Витолини и джаз-бэнда AG 3'o. И это было не просто профессиональное выступление в рамках фестивался джаза, а настоящий диалог двух народов – Латвии и Узбекистана.

В рамках нашего путешествия, наполненного эмоциями, впечатлениями и гастрономическими экспериментами, мы расскажем вам о культуре и традициях этой страны, приключениях латвийских музыкантов в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, совместном развитии Латвии и Узбекистана, о том, чем восточная страна, которая раньше входила в состав СССР, может быть привлекательна для нашего, избалованного европейским сервисом, туриста, и что значит Латвия для местных жителей.

Но начнём с главной цели проекта - концертов певицы Айи Витолини и джаз-бэнда AG 3'o. После радужного приема с пловом и другими узбекскими вкусностями, эфира на местной радиостанции, слушатели которой практически сожгли телефонную линию, чтобы задать свои вопросы (об этом мы расскажем вам позже!) и знакомства с воспитанниками Ташкентской консерватории, наши музыканты выступили перед многочисленной публикой со сцены концертного зала «Туркистон».



Под одной крышей концертного зала собрались люди разных профессий и поколений, от студентов до предпринимателей, бизнесменов и представителей дипломатического корпуса, которых объединяло одно — любовь к джазу.

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Среди гостей концерта в Ташкенте также была практически вся музыкальная элита восточной страны, в том числе и народный артист Узбекистана Мансур Ташматов, который дал небольшое интервью Русскому TVNET.

В зале «засветились» также представители науки и искусства. Зрители были покорены выступлением латышских музыкантов. Концертная программа Марциса Аузиньша, Каспарса Земитиса, Айварса Херманиса и певицы Айи Витолини была эксклюзивной — ведь все гитаристы музицируют, как правило, по отдельности, а совместные концерты зачастую представляют лишь на фестивалях.

Для певицы Айи Витолини совместное выступление с джаз-бэндом AG 3'o на фестивале джаза в Узбекистане и вовсе стало дебютным - она более 10 лет знакома с каждым из гитаристов, но вчетвером они выступали на одной сцене впервые!























Aizvērt Концерт Айи Витолини и AG 3'o в Узбекистане Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes







Со сцены концертного зала звучали как собственные аранжировки трио, так и сольные исполнения авторских произведений. Марцис Аузиньш исполнил свою композицию «Жёлтый», которая призвана приблизить лето, Каспарс Земитис представил сольное выступление, в котором гитара выступала не только как струнный, но и как ударный инструмент. В рамках фестиваля в концертных залах Ташкента и Самарканда звучали композиции Айварас Херманиса «Новая самба» и «Девочка из Андалузии», музыкальные произведения в стиле танго и композиции маэстро Раймонда Паулса, узами творчества с которым связан каждый из латвийских музыкантов.

На следующий день Айя Витолиня и группа AG 3'o выступили с концертом в Самарканде.

На этот раз они приготовили сюрприз для своих узбекских зрителей – кульминацией концерта стало исполнение музыкальной композиции на национальных инструментах.

На такой творческий порыв музыкантов вдохновила экскурсия по Самарканду. Увидев струнные узбекские инструменты, гитаристы не смогли удержаться от того, чтобы не сыграть на них. Надо сказать, эксперимент удался. Импровизация на национальных инструментах вызвала у публики неподдельный восторг.

Целью данного фестиваля является предоставление возможности джазовым музыкантам Узбекистана и зарубежья провести празднование этого универсального языка мира, культурного разнообразия и межкультурного диалога посредством проведения различных мероприятий в Ташкенте и других городах страны.

TVNET и латвийские музыканты выражают благодарность за организацию мероприятия и поддержку Посольству Латвии в Узбакистане и международной компании Pro Logistic Services.

Представители Unesco уверены - международный день джаза способствует стремлению к миру, межкультурному диалогу, культурному разнообразию, а также уважению к правам человека и человеческому достоинству.

Ну что ж, это действительно так – концертный зал «Туркистон» собрал под одной крышей музыкантов и зрителей разных национальностей, которые говорили на одном языке — на языке музыки.

И несмотря на то, что латвийская делегация из музыкантов и гостей посла Латвии в Узбекистане привезла в Ташкент балтийскую хмурую погоду, нам было очень тепло!

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