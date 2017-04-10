Латвийские исполнители провалились на прослушивании «Новой волны»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

В конце прошлой недели в Москве проходил отбор Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», в котором приняли участие четыре малоизвестных исполнителя от нашей страны, среди которых была певица Лиера Штейн. В своем аккаунте Facebook, исполнительница опубликовала фото и комментарий, который гласит о том, что в 2017 году Латвия на конкурсе представлена не будет.

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Как стало известно, жюри «Новой волны» не допустила до финала всех четырех латвийских певцов, которые приняли участие в кастинге.

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Отбор проходил в течение нескольких дней. По информации официального сайта «Новой волны», на сцене перед жюри выступили 96 исполнителей из России и других стран, при этом 15 сильнейших конкурсантов были отобраны для участия в финале, который продет в Сочи.

Напомним, что в прошлом году в Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» Латвию представила певица Саманта Тина.

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