Концерт Димы Билана в Риге: сотни сердец и горячие объятия

12 апреля российский певец, наставник шоу «Голос», победитель «Евровидения-2008» и настоящий профессионал своего дела Дима Билан выступил для латвийских зрителей в «Арене Рига». На музыкально-танцевальное шоу под названием «35 Неделимые» пришли тысячи зрителей, которых артист радовал не только вокалом, но и неожиданными сюрпризами.
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В этот вечер каждый присутствующий смог почувствовать себя частью грандиозного шоу, которое выходило за рамки сцены прямиком в зал.
Открытое и легкое общение артиста публика принимала восторженно и с теплом. Постоянный обмен энергией его со зрителями чувствовался в каждом уголке зала.
Предворяя одну из своих свежих композиций, Дима Билан обратился к публике.
«Хотелось бы быть и в вашей голове. Мне кажется, я вас люблю гораздо больше, прежде, чем мы познакомились поближе. Мы любим друг друга, как вы думаете?», -
воскликнул исполнитель, сорвав овации и восхищенные возгласы зрителей.
Особенного драйва добавляло умение Димы Билана не только держаться на сцене, но и работать с публикой - певец неоднократно спускался в зал, для того, чтобы стать ближе к своим зрителям - сделать селфи, принять цветы, обняться с особенно активными поклонницами, пожать руку самым настойчивым почитателям и поделиться личными переживаниями.
В течение юбилейного выступления Билана звучали как хорошо знакомые «Не молчи», «Часы», Never let you go, «Невозможное возможно», «Мечтатели», так и сравнительно новые композиции, среди которых «В твоей голове», «Лабиринты» и другие.
Самые популярные и любимые композиции зал пел вместе с Димой, в точности повторяя все интонации и вокальные линии певца.
Интересно, что к каждому приезду артиста в Ригу фан-клуб и поклонники готовят особенный сюрприз.
На рижский концерт зрители пришли с большими картонными сердцами, которые, как по команде, взлетели над головами на первых аккордах песни «Я просто люблю тебя».
Фото: Янис Шкапарс/TVNET
Позже, как и в прошлом году, во время исполнения заключительной песни «На берегу неба» Дима Билан соорудил пару самолетиков из бумаги и отправил их прямо в зрительный зал, в ответ на сцену полетели десятки других крылатых оригами.
Мощная энергетика певца, динамичные танцы шоу-балета, световые и визуальные спецэффекты удерживали внимание зрителей до самого финала концерта.
Фото: Янис Шкапарс/TVNET
После концерта зрители продолжили делиться своими эмоциями от концерта в соцсетях.
Я с душой из шёлка... не безопасно, но я пробегу на жёлтый...✨💖#ДимаБилан #Билан #ОнтакойОдин #Душа #любимыйАртист #МойОкеан #Лабиринты #любимаямузыка #танцорыбилана #bilancrew #концерт #Рига #Repost @mamalena_riga #Билан #ДимаБилан #АренаРига #Лабиринты Завораживающее зрелище - преломление света на ладонях танцоров... Не знаю, кто автор этого номера, но ему мои отдельные аплодисменты!!! И вообще, очень красиво все сегодня было 😍😍😍 Уровень!!! 💪🏻💪🏻💪🏻☝🏻☝🏻☝🏻
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