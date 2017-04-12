Концерт Димы Билана в Риге: сотни сердец и горячие объятия

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Любовь Шафро


12 апреля российский певец, наставник шоу «Голос», победитель «Евровидения-2008» и настоящий профессионал своего дела Дима Билан выступил для латвийских зрителей в «Арене Рига». На музыкально-танцевальное шоу под названием «35 Неделимые» пришли тысячи зрителей, которых артист радовал не только вокалом, но и неожиданными сюрпризами.

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В этот вечер каждый присутствующий смог почувствовать себя частью грандиозного шоу, которое выходило за рамки сцены прямиком в зал.

Открытое и легкое общение артиста публика принимала восторженно и с теплом. Постоянный обмен энергией его со зрителями чувствовался в каждом уголке зала.

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Предворяя одну из своих свежих композиций, Дима Билан обратился к публике.

«Хотелось бы быть и в вашей голове. Мне кажется, я вас люблю гораздо больше, прежде, чем мы познакомились поближе. Мы любим друг друга, как вы думаете?», -

воскликнул исполнитель, сорвав овации и восхищенные возгласы зрителей.

Особенного драйва добавляло умение Димы Билана не только держаться на сцене, но и работать с публикой - певец неоднократно спускался в зал, для того, чтобы стать ближе к своим зрителям - сделать селфи, принять цветы, обняться с особенно активными поклонницами, пожать руку самым настойчивым почитателям и поделиться личными переживаниями.

Дима 🙈❤️ #димабилан

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В течение юбилейного выступления Билана звучали как хорошо знакомые «Не молчи», «Часы», Never let you go, «Невозможное возможно», «Мечтатели», так и сравнительно новые композиции, среди которых «В твоей голове», «Лабиринты» и другие.

Самые популярные и любимые композиции зал пел вместе с Димой, в точности повторяя все интонации и вокальные линии певца.

Концерт Димы Билана "35 Неделимые" в "Арене Рига"

Фото: Концерт Димы Билана "35 Неделимые" в "Арене Рига"0

Интересно, что к каждому приезду артиста в Ригу фан-клуб и поклонники готовят особенный сюрприз.

На рижский концерт зрители пришли с большими картонными сердцами, которые, как по команде, взлетели над головами на первых аккордах песни «Я просто люблю тебя».

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Позже, как и в прошлом году, во время исполнения заключительной песни «На берегу неба» Дима Билан соорудил пару самолетиков из бумаги и отправил их прямо в зрительный зал, в ответ на сцену полетели десятки других крылатых оригами.

Мощная энергетика певца, динамичные танцы шоу-балета, световые и визуальные спецэффекты удерживали внимание зрителей до самого финала концерта.

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

После концерта зрители продолжили делиться своими эмоциями от концерта в соцсетях.

Я с душой из шёлка... не безопасно, но я пробегу на жёлтый...✨💖#ДимаБилан #Билан #ОнтакойОдин #Душа #любимыйАртист #МойОкеан #Лабиринты #любимаямузыка #танцорыбилана #bilancrew #концерт #Рига #Repost @mamalena_riga #Билан #ДимаБилан #АренаРига #Лабиринты Завораживающее зрелище - преломление света на ладонях танцоров... Не знаю, кто автор этого номера, но ему мои отдельные аплодисменты!!! И вообще, очень красиво все сегодня было 😍😍😍 Уровень!!! 💪🏻💪🏻💪🏻☝🏻☝🏻☝🏻

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#димабилан#35неделимые

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