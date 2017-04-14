Официально: Россия не будет участвовать в «Евровидении-2017»

Россия не будет принимать участия в 62-м международном песенном конкурсе Евровидение в Киеве. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).
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Отмечается, что официальный ретранслятор на территории России – Первый канал – отверг все компромиссные предложения, предложенные EBU.
Речь шла о возможности для российской певицы Юлии Самойловой выступить на конкурсе виртуально, с помощью спутниковой связи, или послать на конкурс другого представителя или представительницу РФ.
«К сожалению, оба предложения были отклонены Первым каналом, а сейчас они сообщили, что не намерены транслировать конкурс Евровидение-2017. К сожалению, это означает, что Россия уже не будет иметь возможности принять участия в конкурсе», –
говорится в заявлении организации.
«Мы очень хотели, чтобы все 43 страны имели возможность принять участие и сделали все, чтобы добиться этого», – отметили в Европейском вещательном союзе.Еще по этой теме