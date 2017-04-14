Официально: Россия не будет участвовать в «Евровидении-2017»

Юлия Самойлова
 

Юлия Самойлова. Фото: Maria Antipina/TASS/Scanpix

Россия не будет принимать участия в 62-м международном песенном конкурсе Евровидение в Киеве. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).

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Отмечается, что официальный ретранслятор на территории России – Первый канал – отверг все компромиссные предложения, предложенные EBU.

Речь шла о возможности для российской певицы Юлии Самойловой выступить на конкурсе виртуально, с помощью спутниковой связи, или послать на конкурс другого представителя или представительницу РФ.

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«К сожалению, оба предложения были отклонены Первым каналом, а сейчас они сообщили, что не намерены транслировать конкурс Евровидение-2017. К сожалению, это означает, что Россия уже не будет иметь возможности принять участия в конкурсе», –

говорится в заявлении организации.

«Мы очень хотели, чтобы все 43 страны имели возможность принять участие и сделали все, чтобы добиться этого», – отметили в Европейском вещательном союзе.

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