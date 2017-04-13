Карапуз на руках у мамы: вы узнали, кто это?

 

Фото: instagram.com

Известный российский певец Дима Билан на своей странице в Instagram опубликовал раритетное фото, на котором запечатлен в детские годы.

Маленький Дима запечатлен не один, а в кругу своей семьи.

А вы смогли бы узнать в смешном карапузе, одетом в белый костюмчик, будущую поп-звезду?

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Кто #я #папа @elenabelanofficial #яслева / Who is #me #dad @elenabelanofficial #iamontheleft

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Как уже сообщал Русский TVNET, буквально пару дней назад, 12 апреля российский певец, наставник шоу «Голос», победитель «Евровидения-2008» Дима Билан выступил для латвийских зрителей в «Арене Рига». На музыкально-танцевальное шоу под названием «35 Неделимые» пришли тысячи зрителей, которых артист радовал не только вокалом, но и неожиданными сюрпризами.

Концерт Димы Билана "35 Неделимые" в "Арене Рига"

Фото: Концерт Димы Билана "35 Неделимые" в "Арене Рига"0

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