Карапуз на руках у мамы: вы узнали, кто это?

Известный российский певец Дима Билан на своей странице в Instagram опубликовал раритетное фото, на котором запечатлен в детские годы.

Маленький Дима запечатлен не один, а в кругу своей семьи.

А вы смогли бы узнать в смешном карапузе, одетом в белый костюмчик, будущую поп-звезду?

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Instagram

Кто #я #папа @elenabelanofficial #яслева / Who is #me #dad @elenabelanofficial #iamontheleft A post shared by bilanofficial (@bilanofficial) on Apr 13, 2017 at 3:08am PDT

Как уже сообщал Русский TVNET, буквально пару дней назад, 12 апреля российский певец, наставник шоу «Голос», победитель «Евровидения-2008» Дима Билан выступил для латвийских зрителей в «Арене Рига». На музыкально-танцевальное шоу под названием «35 Неделимые» пришли тысячи зрителей, которых артист радовал не только вокалом, но и неожиданными сюрпризами.



































































































Aizvērt Концерт Димы Билана "35 Неделимые" в "Арене Рига" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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