Киев: Россия сама себя изолировала от «Евровидения»

Кремль своим решением изолировал весь российский народ от возможности увидеть фантастическое «Евровидение-2017». В конкурсе будут участвовать все те, у кого есть добрая воля и кто хочет мира и дружбы во всем мире и в Европе. Об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в эфире Украинского радио.

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«Россия сама себя изолировала от «Евровидения-2017«. Более того, Кремль таким решением изолировал весь российский народ от возможности увидеть это фантастическое и прекрасное шоу, в котором примут участие 42 страны не только Европы, но и мира, – сказал Кириленко. – Но мы также знаем, что миллионы россиян, благодаря спутниковому телевидению и Интернету, и независимо от воли российской власти, будут смотреть трансляцию конкурса из Украины, из Киева».

По словам Кириленко, подготовка к «Евровидению» в Киеве происходит усиленными темпами. В Международном выставочном центре, где пройдет мероприятие, работают сотни специалистов из разных стран. Уже устанавливают трибуны для зрителей и почти построена главная сцена. Ее вес 30 тонн, высота – 14 м, ширина – 17 м, глубина – 28 м, а площадь – 350 кв.м.

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«Еще несколько уникальных вещей предложит Украине на нынешнем «Евровидении», и все те, у кого есть добрая воля, кто хочет мира и дружбы во всем мире и в Европе, – они будут участвовать в конкурсе и будут его смотреть», – резюмировал Кириленко.

Как уже писал Русский TVNET, в Европейском вещательном союзе заявили, что Россия не будет принимать участия в «Евровидении-2017» в Киеве. Ранее СБУ запретила въезд в Украину на три года представительнице России на конкурсе Юлии Самойловой. Она незаконно посещала аннексированный Крым.

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