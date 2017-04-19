В Риге выступит звезда «Голоса» Антон Беляев

 

Фото: пресс-фото

14 ноября в Доме Конгрессов выступят Therr Maitz - пожалуй, главная сенсация в российской музыке за последние несколько лет.

Основатель и лидер группы - Антон Беляев - музыкант, композитор, продюсер и полуфиналист проекта «Голос» на Первом канале, уверенно ломает все штампы здешнего шоу-бизнеса: история Therr Maitz самым убедительнейшим образом доказывает, что безупречно качественный и стильный англоязычный музыкальный проект может покорить самую широкую аудиторию.

Сейчас на счету Therr Maitz успешные выступления на топовых площадках и крупнейших фестивалях, масштабные гастрольные туры по всей России и странам ближнего зарубежья, бесчисленное количество публикаций в СМИ, а также эфиры на самых рейтинговых радиостанциях и телеканалах страны. Немаловажно и то, что при всех своих достижениях, Therr Maitz как были, так и остаются независимой группой.

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Свой первый пятилетний юбилей коллектив отметил в статусе лучшего исполнителя в российском iTunes и Apple Music, а также победителя в номинации «Лучший российский артист» премии MTV Europe Music Awards 2016.

Антон Беляев всегда отличался перфекционизмом,а это значит,что всех пришедших на концерты Therr Maitz ждет фантастическое качество звука и полная самоотдача музыкантов.

Кроме того,коллектив, по заведенной традиции, исполнит ряд новых,еще неизданных песен.Уникальная возможность познакомиться со свежим материалом-еще один весомый аргумент посетить грядущее выступление группы.


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