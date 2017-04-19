Между нами тает лед: В Риге выступит популярная группа «Грибы»

12 мая на сцене ночного клуба First впервые выступит нашумевшая группа «Грибы», сообщает портал balticevents.info.
- Еще не видели? Новый клип группы «Грибы» бьет все рекорды 14 марта 2017 г.
Группа состоит из бывшего брейк-дансера и основателя поп-лейбла Kruzheva Юрия Бардаша, который вдруг решил стать артистом, из рэперов 4atty и Симптом НЖН, и человека, известного как Корреспондент Радужный.
Полгода назад о них никто не знал, но уже осенью 2016-ого года киевская группа выпустила дебютный альбом «Дом на колесах» - по словам продюсеров, это самая популярная премьера альбома за историю «ВКонтакте».
И вот в 2017 году группа «Грибы» в середине марта выпускает новый клип на песню «Тает Лёд», которая в буквальном смысле слова взрывает интернет. За месяц на видео-сервисе Youtube клип был просмотрен более 45 миллионов раз. Множество звёзд шоу-бизнеса неоднократно делали пародии на этот клип.
Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss.