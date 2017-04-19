Между нами тает лед: В Риге выступит популярная группа «Грибы»

 

Фото: Пресс-фото

12 мая на сцене ночного клуба First впервые выступит нашумевшая группа «Грибы», сообщает портал balticevents.info.

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Группа состоит из бывшего брейк-дансера и основателя поп-лейбла Kruzheva Юрия Бардаша, который вдруг решил стать артистом, из рэперов 4atty и Симптом НЖН, и человека, известного как Корреспондент Радужный.

Полгода назад о них никто не знал, но уже осенью 2016-ого года киевская группа выпустила дебютный альбом «Дом на колесах» - по словам продюсеров, это самая популярная премьера альбома за историю «ВКонтакте».

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И вот в 2017 году группа «Грибы» в середине марта выпускает новый клип на песню «Тает Лёд», которая в буквальном смысле слова взрывает интернет. За месяц на видео-сервисе Youtube клип был просмотрен более 45 миллионов раз. Множество звёзд шоу-бизнеса неоднократно делали пародии на этот клип.

Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss.


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