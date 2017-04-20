Три Осокина этим летом дадут единственный совместный концерт

Радостная новость для всех любителей классической музыки. После почти двухлетнего перерыва, посвящённого сольным концертам впрестижнейших залах Европы, Три Осокина вновь воссоединятся для единственного совместного концерта в Латвии в этом году.

Концерт «Три Осокина в Юрмале» состоится 30 июля на главной сцене легендарного зала «Дзинтари». Ценителям талантов Георгия, Андрея и Сергея Осокиных будут представлены шедевры русской и европейской фортепианной музыки - произведения Чайковского, Листа, Рахманинова - а также фортепианные концерты в сопровождении оркестра.

В программе «Три Осокина в Юрмале» пианисты будут играть на трёх роялях, в различных составах и комбинациях в первом отделении и с оркестром во втором отделении концерта.

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Первый концерт «Три Осокина» в зале Дзинтари прошел с полным аншлагом и стал одним из самых масштабных музыкальных событий Латвии лета 2015 года. Следующий концерт «Три Осокина и Опера» в Латвийской Национальной Опере уже транслировало немецкое интернет телевидение Klassik.TV.

Фильм Латвийского Телевидения о трех пианистах и их концертной деятельности, в который вошли записи предыдущих совместных концертов пианистов в «Опере» и зале «Дзинтари» был представлен в этом году на Берлинском форуме документального кино.

В течение последних двух лет Андрей и Георгий не только выступали в самых лучших залах мира - таких как Берлинская филармония, зал La Verdi в Милане, Metropolitan Theatre Hall в Токио, National Philharmonic Hall в Варшаве, Берлинский Концертхауз, зал Оперы в Катаре, но и выпустили несколько сольных альбомов, которые были с восторгом приняты критиками в Латвии и за границей.

В прошлом году профессор Сергей Осокин был удостоен высшей награды Латвии - ордена Трёх Звёзд.

Билеты на концерт доступны в кассах Biļešu serviss и интернете.