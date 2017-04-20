Три Осокина этим летом дадут единственный совместный концерт

 

Фото: пресс-фото

Радостная новость для всех любителей классической музыки. После почти двухлетнего перерыва, посвящённого сольным концертам впрестижнейших залах Европы, Три Осокина вновь воссоединятся для единственного совместного концерта в Латвии в этом году.

Концерт «Три Осокина в Юрмале» состоится 30 июля на главной сцене легендарного зала «Дзинтари». Ценителям талантов Георгия, Андрея и Сергея Осокиных будут представлены шедевры русской и европейской фортепианной музыки - произведения Чайковского, Листа, Рахманинова - а также фортепианные концерты в сопровождении оркестра.

В программе «Три Осокина в Юрмале» пианисты будут играть на трёх роялях, в различных составах и комбинациях в первом отделении и с оркестром во втором отделении концерта.

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Первый концерт «Три Осокина» в зале Дзинтари прошел с полным аншлагом и стал одним из самых масштабных музыкальных событий Латвии лета 2015 года. Следующий концерт «Три Осокина и Опера» в Латвийской Национальной Опере уже транслировало немецкое интернет телевидение Klassik.TV.

Фильм Латвийского Телевидения о трех пианистах и их концертной деятельности, в который вошли записи предыдущих совместных концертов пианистов в «Опере» и зале «Дзинтари» был представлен в этом году на Берлинском форуме документального кино.

В течение последних двух лет Андрей и Георгий не только выступали в самых лучших залах мира - таких как Берлинская филармония, зал La Verdi в Милане, Metropolitan Theatre Hall в Токио, National Philharmonic Hall в Варшаве, Берлинский Концертхауз, зал Оперы в Катаре, но и выпустили несколько сольных альбомов, которые были с восторгом приняты критиками в Латвии и за границей.

В прошлом году профессор Сергей Осокин был удостоен высшей награды Латвии - ордена Трёх Звёзд.

Билеты на концерт доступны в кассах Biļešu serviss и интернете.


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