Плагиат хита «Тает лёд»? Джиган нарвался на критику за новую песню и клип

Популярный российский рэпер Джиган рискует стать новым «королем плагиата». На днях исполнитель презентовал новый трек и видеоработу на него. Позльзователи Сети тут же заметили явное сходство песни с нашумевшим хитом группы «Грибы» «Тает лед».

С выходом новой композиции Джигана «Дни и ночи» многие пользователи Сети отметили, что она крайне похожа на известный хит группы «Грибы» «Тает лед».

Не успели утихнуть споры поклонников и хейтеров насчет заимствования идеи и неприкрытого хайпа со стороны Рэпера, как Джиган выпустил видеоклип.

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Блогеры тут же живо отреагировали на событие: оказалось, что и видеоряд содержит, по их мнению, плагиат. Главную героиню клипа сыграла модель необычного вида, крайне напоминающая образом куклы-андрогина солистку южноафриканской группы Die Antwoord.

Находите сходство главных героинь клипов?

«Мало было украсть песню у «Грибов», теперь Джиган принялся за других», — пишут в комментариях блогеры. Джиган никак не прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг его творчества.

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