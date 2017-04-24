Плагиат хита «Тает лёд»? Джиган нарвался на критику за новую песню и клип

Популярный российский рэпер Джиган рискует стать новым «королем плагиата». На днях исполнитель презентовал новый трек и видеоработу на него. Позльзователи Сети тут же заметили явное сходство песни с нашумевшим хитом группы «Грибы» «Тает лед».
- Джиган и его жена Оксана Самойлова ждут третьего ребенка 3 января 2017 г.
- Против плагиата: Киркорову пригрозили групповым иском западных исполнителей 8 ноября 2016 г.
- Елену Темникову обвинили в «наглом плагиате» 13 июля 2016 г.
С выходом новой композиции Джигана «Дни и ночи» многие пользователи Сети отметили, что она крайне похожа на известный хит группы «Грибы» «Тает лед».
Не успели утихнуть споры поклонников и хейтеров насчет заимствования идеи и неприкрытого хайпа со стороны Рэпера, как Джиган выпустил видеоклип.
Блогеры тут же живо отреагировали на событие: оказалось, что и видеоряд содержит, по их мнению, плагиат. Главную героиню клипа сыграла модель необычного вида, крайне напоминающая образом куклы-андрогина солистку южноафриканской группы Die Antwoord.
Находите сходство главных героинь клипов?
«Мало было украсть песню у «Грибов», теперь Джиган принялся за других», — пишут в комментариях блогеры. Джиган никак не прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг его творчества.Еще по этой теме