13 мая на сцене концертного холла Studio69 с презентацией нового альбома «Если Чё Я Баха» выступит рэпер Jah Khalib, сообщает портал www.balticevents.info.

Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) - яркий представитель хип-хопа из Казахстана. Певец взял себе псевдоним «Jah Khalib» или, как отмечает сам Мамедов, просто Баха. В своем багаже имеет немало аудиозаписей, наиболее известными из них являются «Созвездие ангела», «Секс, наркотики», «Сжигая дотла», «Ты для меня» и другие.

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«Моя главная цель дарить людям эмоции музыкой» – утверждает артист.

Где-то в марте-апреле 2015 года Бахтияру поступило предложение от Тимати по сотрудничеству с лейблом «Black Star», но музыкант отказался. Сейчас певец дает концерты по разным странам СНГ и Европы.

На концерте в Риге прозвучат как песни из нового альбома «Если Чё Я Баха», так и старые работы.

Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss и на сайте Bilet.lv