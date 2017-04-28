Куда пойти? Обзор лучших концертов и вечеринок на ближайшую неделю

Среди множества музыкальных мероприятий в Риге вы обязательно найдете то, что действительно стоит внимания. Ближайшая неделя порадует жителей и гостей столицы симфоническим концертом во главе с рок-легендой Борисом Гребенщиковым, шведским металлом и готическим карнавалом, а также интересными клубными мероприятиями. Смотрите, выбирайте, а главное - не пропустите самое интересное!

Концерты

Шведские металлисты Dark Tranquillity представят новый альбом

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Группа была создана в 1989 году и существует дольше всех из групп знаменитой метал-сцены Гётеборга.

На первом контракте с лейблом Osmose Production в 1995 году вышел самый успешный альбом коллектива «The Gallery», который многими считается одним из лучших альбомом в стиле melodic death metal.

Последний на данный момент альбом Dark Tranquillity «Atoma» вышел 22 ноября 2016 года. Релиз получил массу положительные отзывов в специальных изданиях, а журнал Metal Hammer назвал диск «лучшим альбомом ноября».

Как и ранее коллектив не перестает удивлять своей безграничной фантазией и творческим потенциалом.

Когда: 28 апреля

Где: клуб Melnā Piektdiena

Цена: от 20 евро

Впервые в Риге - дива соул-музыки Imany

Талантливая артистка с бархатным голосом даст концерт в рамках тура своего нового альбома «The Wrong Kind Of War».

Ее первые шаги в музыкальной индустрии начались с выступлений в барах и джаз-клубах Парижа.

Экзотически красивая девочка со своеобразно низким голосовым тембром пела про любовь; она делала это столь мягко и чувственно, что скоро о ней начали говорить не как об «очередной поющей модели», а как о возрастающей звезд соул-музыки. И действительно - в ее песнях, в которых смешивается джаз, блюз, соул и элементы этнической музыки, чувственно открывается душа Черного континента.

Когда: 29 апреля

Где: концертный зал Palladium

Цена: от 20 евро

Борис Гребенщиков в сопровождении симфонического оркестра

Сочетание Бориса Гребенщикова и симфонического оркестра лишь на первый взгляд кажется непривычным. Еще в 80-е были написаны песни, которые исполнялись консерваторскими скрипачами и даже приглашенными группами струнных инструментов. А в далеком 1987 году состоялся концерт группы «АКВАРИУМ» с оркестром.

Вместе с БГ в Риге выступят музыканты группы «АКВАРИУМ»: легендарный бас-гитарист Александр Титов, соло-гитарист Алексей Зубарев, флейтист Брайан Финнеган (Brian Finnegan) и ударник Лиам Брэдли (Liam Bradley).

Когда: 1 мая

Где: амфитеатр «Арена Рига»

Цена: от 28 евро

Провокационный клауд-рэп от Pharaoh

Несмотря на то, что Глебу Миронову всего 21 год, он заработал огромную популярность на пост-советском пространстве, благодаря тому, что смог попасть своим творчеством в «десятку» целевой аудитории - беззаботной молодежи, которая прожигает свою жизнь

Его жанр - клауд-рэп (триллвейв), перемежающийся с мрачными и злыми южными битами.

Когда: 2 мая

Где: клуб First Dacha

Цена: от 15 евро

Ночная жизнь

Готический карнавал «Вальпургиева ночь» в NABAKLAB

Ежегодный готический карнавал «Вальпургиева ночь» сопровождается тяжелым роком, танцами, горячительными напитками и всем тем, что человечество обычно ассоциирует с «темными» силами. В эту ночь вы сможете встретить ведьм, колдунов, магов, эльфов, сатиров, всевозможных обитателей леса и других персонажей мифов, сказок и своих кошмаров.

Когда: 29 апреля

Где: NABAKLAB

Цена: в костюме - 5 евро; без костюма - 7 евро

Концерт А-Европа и Tranzīts в клубе Coyote Fly

Хиты этих популярных в Латвии исполнителей знает, наверняка, каждый. В среду, 3 мая, две знаменитые группы Tranzīts и А-Европа, окажутся на одной сцене в клубе Coyote Fly, чтобы вспомнить лучшие композиции и вернуть слушателей на несколько лет назад, когда по радио без остановки крутили «Белые небеса», а каждый латвиец точно знал, что «В Риге девчонки красивые очень»!

Youtube

Youtube

Когда: 3 мая

Где: Coyote Fly

Цена: 5 евро

Питерские диджеи из музыкального пространства DOT в Riga Sunset Lounge

DOT - это техно-клуб в Санкт-Птербурге в здании бывшего кожевенного завода 1893 года постройки. Летом действие происходит прямо на крыше с живописным видом на Финский залив, а с осени перемещается внутрь здания. В основном здесь играет техно и некоммерческий хаус, но бывают и вечеринки самых разных музыкальных направлений. Некоторые мероприятия могут длиться по 48 часов без перерыва.

Музыкальная программа DOT вполне разнообразна: от брейкбита и драм-н-бейса до «Пост-феста». А теперь, внимание! Чтобы почувствовать всю атмосферу царящую в этом весьма необычном месте, рижанам не придеться ехать в Санкт-Петербург. 5 мая музыкальный лейбл Amber Musе устраивает очередную вечеринку, где выступят основатели и главные музыканты DOT и Tekstil Music - диджей DENIS SHUBIN и MUNT BERRY.

Youtube

Когда: 5 мая

Где: Riga Sunset Lounge

Цена: 5-7 евро

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