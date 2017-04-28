«Ты просто космос, Стас!»: Ходченкова разделась в новом клипе «Ленинграда»

 

Фото: Кадр из клипа

Российская группа «Ленинград» представила новый клип на песню «Экстаз» с известной российской актрисой Светланой Ходченковой в главной роли. В видео актриса снимается в откровенных постельных сценах.

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Эта работа стала одной из самых долгих в истории группы - клип длится более 10 минут.

Видео, опубликованное несколько часов назад, собрало уже более миллиона просмотров.

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Сообщается, что режиссером клипа выступила Анна Пармас, которая сотрудничает с группой уже не первый раз.

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