«Ты просто космос, Стас!»: Ходченкова разделась в новом клипе «Ленинграда»

Российская группа «Ленинград» представила новый клип на песню «Экстаз» с известной российской актрисой Светланой Ходченковой в главной роли. В видео актриса снимается в откровенных постельных сценах.
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Эта работа стала одной из самых долгих в истории группы - клип длится более 10 минут.
Видео, опубликованное несколько часов назад, собрало уже более миллиона просмотров.
Сообщается, что режиссером клипа выступила Анна Пармас, которая сотрудничает с группой уже не первый раз.
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