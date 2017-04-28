Впервые в латвийской столице выступит Thomas Mraz

4 мая на сцене концертного холла Godvil в рамках сольного тура выступит рэп-исполнитеть Thomas Mraz, сообщает портал www.balticevents.info.

В 9 лет Алмас пошел в музыкальную школу в класс хорового пения. Со временем, Thomas открыл для себя hip-hop и начал записывать фристайлы на аудиокассеты. Вместе с друзьями Алмас часто организовывал trap-тусовки.

В 2012 году Thomas Mrаz записывает свой первый полноценный трек. В 2014 году Томас выпускает свой первый полноценный альбом «Emotional VIII». Самой популярной и качественной работой считается альбом Thomas Mraz - MAY13.

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На данный момент артисту 24 года и он отправляется в первый сольный тур по СНГ и Европе: на концертах прозвучит как новый EP «Do Not Shake The Spear», а также старые работы.

Билеты доступны на официальном сайте тура www.thomasmraztour.com.