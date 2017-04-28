Известный музыкант Дмитрий Ланской стал автором саундтрека к сериалу «Филфак»

 

Фото: Пресс-фото

Лидер проекта Lanskoy & Co. написал композицию «Ты нравишься мне» - саундтрек нового сериала «Филфак», вышедшего в апреле на канале ТНТ и набирающего популярность в Латвии. Недавно состоялась премьера клипа, снятого на трек.

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Авторами и создателями музыкального продукта стали «новые латвийцы» - Дмитрий и Екатерина Ланские, несколько лет назад переехавшие в Латвию и принимающие активное участие в жизни латвийского шоу-бизнеса.

Музыкальный проект Lanskoy & Co. уже известен публике своими саундтреками к популярным российским сериалам «Физрук», «Адаптация», а лидер коллектива Дмитрий Ланской своим участием в качестве музыкального продюсера сериалов «Сладкая жизнь», «80-е», «Реальные пацаны», «Бедные люди» и многих других.

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"Работа над треком «Ты нравишься мне» была особенной - рассказывает о создании композиции продюсер, автор музыки и исполнитель Дмитрий Ланской. - Продюсер Антон Зайцев - автор идеи сериала «Филфак» предложил мне стихотворение Пермского автора Алексея Мальцева, написанное им еще в студенческие годы.

Текст буквально пропитан атмосферой и духом первой любви. Я написал музыку и родилась яркая, весенняя песня про взрыв эмоций, про бурю чувств, про то, что происходит внутри каждого по-настоящему влюблённого человека".

Режиссер-постановщик клипа Екатерина Ланская вдохнула жизнь в строки влюбленного поэта. Помимо музыкантов команды Lanskoy & Co. в съемках приняли участие очаровательные танцовщицы из балетной лаборатории MoscowBalletclub. По сюжету клипа параллельно развиваются две истории. Не обошлось без конфликта, но, в итоге, всех объединяет музыка.

Трек станет близок всем, кто ожидает прихода тепла и любви, а клип получился ярким, позитивным и по-настоящему весенним.

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