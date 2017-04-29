Стало известно имя победителя четвертого сезона шоу «Голос. Дети»

 

Фото: Facebook

28 апреля 2017 года на Первом канале состоялся финал популярного шоу Голос Дети. Девять финалистов в последний раз поднялись на сцену, чтобы побороться за звание победителя.

Как это было и раньше, победителя выбирает телезритель путем SMS-голосования или и телефонных звонков.

Примечательно, что Первый канал принял решение перевести все деньги, заработанные на голосовании, на счета Фонда помощи хосписам «Вера» — для помощи детям в регионах и подопечным детского хосписа «Дом с маяком» в Москве.

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В этом году команда Димы Билана представляют три девочки с достаточно мощными голосами: Снежана Шин, Алиса Голомысова и Елизавета Качурак. Нюша выведет на сцену также представительниц прекрасного пола: Алину Сансызбай, Юлианну Берегой и Еву Медведь. А в команде Валерия Меладзе есть и один мальчик – Александр Дудко. Кроме него наставник подготовил к финальной битве Денизу Хекилаеву и Стефанию Соколову.

В результате по итогам зрительского голосования (46,6%) победительницей детского шоу «Голос» стала подопечная Билана Елизавета Качурак. Таким образом Дима вновь стал победителем в этом проекте среди наставников.

Видео

Юная победительница проекта исполнила песню Reflection британской певицы Лив Доусон. Песня была записана в 2016 году. Доусон выпустила несколько песен, но пока не записала ни одного альбома. Песня впервые звучит в шоу «Голос».

Отметим, что в тройку финалистов также вошли Дениза Хекилаева (исполнила композицию «Мама» Светланы Лазаревой) и Алина Сансызбай (спела хит Уитни Хьюстон «Queen of the Night»)

Видео

Видео


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