Евровидение: продано две тысячи непригодных мест

Около двух тысяч билетов на Евровидение-2017 в Киеве продали на несуществующие или непригодные для просмотра места.

Ранее сообщалось, что на финал Евровидения 2017 распроданы все билеты. Стоимость билетов составляла 1199 гривен на полуфиналы, а также 299 гривен на репетиции.

Об этом заявил руководитель сервиса по продаже билетов Concert.ua Дмитрий Феликсов в эфире радиостанции Голос столицы.

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По его словам,

накладка произошла из-за того, что реализация билетов началась еще до того, как была построена площадка для проведения конкурса.

















































Aizvērt Пресс-конференция с группой Triana Park накануне поездки на "Евровидение-2017" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Так, при продаже билетов в феврале была предварительная схема, но после расстановки камер и освещения было обнаружено, что некоторые места не могут быть там, где запланировано. В связи с этим схема рассадки зала была изменена.







































Aizvērt Как строится главная сцена Евровидения в Киеве AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix







«Потому места на некоторые купленные билеты либо непроглядные, либо с ограниченным обзором, либо их вообще нет. Всего их около двух тысяч», - объяснил он.











































Aizvērt Литва выбрала своего участника "Евровидения" 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt LETA/15min.lt LETA/15min.lt LETA/15min.lt LETA/15min.lt LETA/15min.lt LETA/15min.lt LETA/15min.lt LETA/15min.lt LETA/15min.lt LETA/15min.lt LETA/15min.lt LETA/15min.lt







Отмечается, что зрителям, купившим эти билеты, либо их заменят, либо вернут деньги. Речь идет о 2 процентов от общего количества мест.

Все зрители, чьи места нуждаются в замене, получат на электронный адрес, указанный при покупке билета, письмо от Сoncert.ua.

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