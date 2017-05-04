Украине и России грозят санкции из-за Евровидения

Европейский вещательный союз заявил о нарушении уставов международного конкурса.

В адрес Украины и России могут быть применены санкции из-за нарушения уставов песенного конкурса Евровидение. Об этом сообщил представитель оргкомитета Европейского вещательного союза Франк-Дитер Фрайлинг, передает Heute.

Как заявил Фрайлинг,

украинская сторона нарушила правила, не допустив к участию российскую конкурсантку Юлию Самойлову

. Это произошло несмотря на обещания Владимира Гройсмана о том, что все участники Евровидения-2017 смогут выступить.

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Что касается России, то она не принимала участие в различных заседаниях в Киеве, проходивших в преддверии конкурса. Это также является нарушением правил проекта.

Рассмотрение вопроса о введении санкций ожидается 12 июня - на следующей встрече членов союза.

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