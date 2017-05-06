«Triana park» активно готовится к большому выходу на европейскую сцену

В столице Украине Киеве напряжение в связи с конкурсом «Евровидение» с каждым днем становится все сильнее. В эти дни группа «Triana park» вместе с представителями Украины - группой «O.Torvald» и представителем Грузии на конкурсе Тамарой Гачечиладзе приняла участие в сессии автографов, в свою очередь в День восстановления независимости Латвийской Республики, 4 мая, латвийская делегация получила поздравление от соседей - представителей Эстонии, после чего они совместно возложили цветы на памятном месте погибших во время Евромайдана в 2014 году.
5 мая «Triana park» провела свою вторую репетицию, продемонстрировав и наряды, в которых они выступят в полуфинале «Евровидения» 9 мая.
Традиционно во время «Евровидения» состоятся несколько приемов, организованных различными странами, и первый, на который приглашена латвийская делегация, организована Молдавией.
Полуфиналы конкурса пройдут 9 и 11 мая, а большой финал - 13 мая. «Triana Park» выступит в первом полуфинале 9 мая под последним или 18 номером. Латвии придется конкурировать с представителями Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдавии, Исландии, Чехии, Кипра, Армении и Словении.Еще по этой теме