«Triana park» активно готовится к большому выходу на европейскую сцену

В столице Украине Киеве напряжение в связи с конкурсом «Евровидение» с каждым днем становится все сильнее. В эти дни группа «Triana park» вместе с представителями Украины - группой «O.Torvald» и представителем Грузии на конкурсе Тамарой Гачечиладзе приняла участие в сессии автографов, в свою очередь в День восстановления независимости Латвийской Республики, 4 мая, латвийская делегация получила поздравление от соседей - представителей Эстонии, после чего они совместно возложили цветы на памятном месте погибших во время Евромайдана в 2014 году.

5 мая «Triana park» провела свою вторую репетицию, продемонстрировав и наряды, в которых они выступят в полуфинале «Евровидения» 9 мая.

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Традиционно во время «Евровидения» состоятся несколько приемов, организованных различными странами, и первый, на который приглашена латвийская делегация, организована Молдавией.

Полуфиналы конкурса пройдут 9 и 11 мая, а большой финал - 13 мая. «Triana Park» выступит в первом полуфинале 9 мая под последним или 18 номером. Латвии придется конкурировать с представителями Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдавии, Исландии, Чехии, Кипра, Армении и Словении.































Aizvērt "Triana park" на Украине участвует в сессии автографов Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene

























Aizvērt Вторая репетиция "Triana park" на большой сцене "Евровидения" Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU)







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