В Киеве сегодня открывается «Евровидение-2017»

Красная дорожка будет самой длинной в истории этого песенного конкурса - 265 метров.
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В Киеве сегодня состоится официальная церемония открытия «Евровидения-2017», сообщили в пресс-службе Национального общественного телевидения.
Мероприятие в 17.00 начнется с торжественного шествия делегаций 42 стран-участниц конкурса на площади Конституции, перед Мариинским дворцом.
Отмечается, что красная дорожка будет самой длинной в истории этого песенного конкурса - 265 метров.
Пройдя по красной дорожке, делегации отправятся в Конгрессно-выставочный центр «Парковый», где сейчас разместилась одна из трех официальных локаций конкурса - Евроклуб.
Там представители всех стран-участниц этого международного конкурса поднимут свои флаги, после чего, в 20.00, начнется торжественное открытие конкурса «Евровидение-2017».
Сегодня в центре Киева в связи с открытием конкурса частично перекроют движение. Кроме того, воздушное пространство над Киевом закрыли на все время проведения «Евровидения».Еще по этой теме