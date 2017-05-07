В Киеве сегодня открывается «Евровидение-2017»

Красная дорожка будет самой длинной в истории этого песенного конкурса - 265 метров.

В Киеве сегодня состоится официальная церемония открытия «Евровидения-2017», сообщили в пресс-службе Национального общественного телевидения.

Мероприятие в 17.00 начнется с торжественного шествия делегаций 42 стран-участниц конкурса на площади Конституции, перед Мариинским дворцом.

Отмечается, что красная дорожка будет самой длинной в истории этого песенного конкурса - 265 метров.

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Пройдя по красной дорожке, делегации отправятся в Конгрессно-выставочный центр «Парковый», где сейчас разместилась одна из трех официальных локаций конкурса - Евроклуб.

Там представители всех стран-участниц этого международного конкурса поднимут свои флаги, после чего, в 20.00, начнется торжественное открытие конкурса «Евровидение-2017».

Сегодня в центре Киева в связи с открытием конкурса частично перекроют движение. Кроме того, воздушное пространство над Киевом закрыли на все время проведения «Евровидения».







































Aizvērt Как строится главная сцена Евровидения в Киеве AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix AFP/AP/EPA/REUTERS/Scanpix



























Aizvērt Первая репетиция "Triana park" на сцене "Евровидения" в Киеве Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU)

























Aizvērt Вторая репетиция "Triana park" на большой сцене "Евровидения" Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU)







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