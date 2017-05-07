На церемонию открытия «Евровидения» журналистов пришло больше, чем зрителей

В Киеве 7 мая в конгрессно-выставочном центре «Парковый» стартовала официальная церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

Церемония открытия началась с шествия по красной дорожке участников песенного конкурса, в котором участвуют представители 42 стран, но ажиотажа приезд звездных артистов не вызвал, отмечают СМИ.

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Red carpet #eurovision2017 Публикация от yana (@yanasmeyana) Май 7 2017 в 7:17 PDT

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К слову, длина красной ковровой дорожки в этом году стала самой большой за всю историю конкурса — 265 метров.

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#eurovision2017 Публикация от Svetlanka Ostrovska (@svetlanka_ostrovska) Май 7 2017 в 8:20 PDT

Организаторы «Евровидения» оборудовали специальные площадки для того, чтобы любой желающих мог следить за церемонией открытия, однако, как сообщает «День Онлайн», они пустуют, а количество полиции и «секьюрити» явно превышает количество зрителей.

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просто НЕЙМОВІРНА кількість людей на відкритті Євробачення) pic.twitter.com/u0O3z3Olv4— 2017 (@2017YV) 7 мая 2017 г.

Украинские интернет-пользователи считают, что зрителей отпугнула установившаяся в Киеве жаркая погода, а интерес киевлян и гостей столицы к песенному конкурсу возрастет, когда будет дан старт полуфинальным концертам.

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