На юбилее клуба Melnā Piektdiena выступит группа Vader и Decapitated

12 мая клуб Melnā Piektdiena отметит свой очередной юбилей. В праздничной программе выступление коллективов Vader, Decapitated и Thy Diseas.

Vader - польская дэт-метал группа, основанная в 1983 году. На данный момент наряду с Behemoth, также с Decapitated являются лидерами польской экстремальной сцены. Группа была названа в честь персонажа Звёздных войн Дарта Вейдера.

Ранний стиль группы изначально можно было охарактеризовать, как хэви-метал, а с 1985 года и как трэш-метал. Позже музыкальный стиль группы стал полностью соответствовать дэт-метал. Постоянным и бессменным лидером группы был и остается гитарист, а также вокалист Пётр «Питер» Вивчарек.

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Decapitated. Фото: Пресс-фото

Тексты группы часто обращаются к произведениям Г. Ф. Лавкрафта. По данным на 2002 год, количество проданных группой альбомов составило более полумиллиона копий по всему миру.

Клубу Melnā Piektdiena в этом году исполняется 11 лет.

Название было придумано в 90-х годах, но только в 2006 году удалось открыть место, которое сейчас стало культовым. За десять лет в клубе выступили более 500 артистов и солистов со всего мира.

«Черная Пятница» открыта и для других музыкальных жанров и культурных мероприятий, к примеру, театральных постановок.

На этот раз клуб особенно позаботился о юбилейной программе. Праздничная программа пополнится артистами и праздничным угощением.

Начало концерта в 19.00, клуб открыт с 18.00. Билеты доступны на портале ticketshop.lv.