Прямая трансляция первого полуфинала «Евровидения»: болеем за Triana Park!

Сегодня в Киеве стартовал первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Следите за текстовой трансляцией Русского TVNET и смотрите прямую видеотрансляцию с официального канала «Евровидения-2017» на Youtube в нашей статье. Болеем за Triana Park вместе со всей Европой!

22:49 Греция радует европейских зрителей невероятной красотой в лице Димитры Пападеи, наиболее известной как Demy. Дебютный студийный альбом певицы вышел в 2012 году и стал платиновым.

22:45 Португалию представляет вокалист и музыкант Сальвадор Собрал. Несмотря на то, что учился 28-летний артист в Институте Прикладной Психологии, он сделал выбор в пользу музыки. В 2009 году Сальвадор принял участие в шоу «Ídolos», где занял седьмое место. Примечательно, что у Собрала порок сердца, поэтому организаторы конкурса сделали исключение и разрешили ему не участвовать в репетициях.

Реклама

22:42 Тем временем на сцене уже блистает экстравагантная Диана Гаджиева, она же DiHaj. 28-летняя азербайджанская певица и хоровой дирижер исполняет песню Skeletons, сопровождаемую эмоциональной и оригинальной постановкой.

22:39 Напомним, выступление латвийской группы Triana Park станет завершающим сегодня вечером, после чего мы узнаем результаты голосования и 10 стран-участниц, прошедших в финал «Евровидения-2017».

22:36 После небольшой паузы, во время которой ведущие конкурса пообщались с некоторыми участниками в так называемой «Зеленой комнате», на сцену вышла седьмая участница первого полуфинала Norma John с песней Blackbird.

22:30 На киевскую сцену поднялся один из самых экстравагантных участников этого года - Славко Калезич. Уроженец Черногории исполняет композиции в стилях поп, r&b, soul. Сам себя он называет «актером, который поет». Для выступления на песенном конкурсе артист выбрал эффектный и запоминающийся образ.

22:26 Еще одна юная участница представляет Бельгию. 17-летняя Элли Дельво выступает под псевдонимом Blanche. Перед выходом на сцену певица обычно повторяет слова песни, чтобы «стать ближе к истории и получше передать ее настроение».

22:23 От Албании в Киев прибыла косово-албанская певица и композитор Линдита Халими. Изначально конкурсная песня World звучала на албанском языке и называлась Botë. Специально для конкурса композиция была переведена на английский язык.

22:19 Австралию в этом году представляет 17-летний Исайя Файрбрейс. В 2016 году он стал победителем австралийского шоу «Х-Фактор».

22:15 Второй на сцену поднялась представительница Грузии Тако Гачечиладзе. Певица исполнила песню Keep the Faith.

22:10 На сцену вышел первый участник сегодняшнего вечера Робин Бенгтссон с энергичной композицией I Can't Go On. 26-летний исполнитель с детства любит музыку уже с 13 лет играл на двух музыкальных инструментах. В 2008 году Робин принял участие в реалити-шоу Idol, заняв там третье место. На «Евровидении» букмекеры пророчат ему место в пятерке лучших.

22:09 Ведущими первого полуфинала конкурса выступят Тимур Мирошниченко, Владимир Остапчук и Александр Скичко.

22:05 Первый полуфинал ярким выступлением открыл известный украинский танцор и певец Дмитрий Монатик.

22:01 Прямую трансляцию первого полуфинала «Евровидения-2017» можно смотреть на канале LTV1 или на официальном канале «Евровидения-2017» на Youtube.

21:59 Участники первого полуфинала накануне выступлений поделились своими эмоциями.

Латвийская группа Triana Park с песней Line выступит под 18-м номером.

-->





























Aizvērt "Triana park" на Украине участвует в сессии автографов Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene







Порядок выступления стран-участниц в первом полуфинале выглядит следующим образом:

1. Швеция - Робин Бенгтссон («I Can't Go On»)

2. Грузия - Тако Гачечиладзе («Keep the Faith»)

3. Австралия - Исайя Файрбрейс («Don’t Come Easy»)

4. Албания - Линдита Халими («World»)

5. Бельгия - Бланш («City Lights»)

6. Черногория - Славко Калезич («Space»)

7. Финляндия - Norma John («Blackbird»)

8. Азербайджан - Dihaj («Skeletons»)

9. Португалия - Салвадор Собрал («Amar pelos dois»)

10. Греция - Demy («This Is Love»)

11. Польша - Кася Мось («Flashlight»)

12. Молдавия - SunStroke Project («Hey, Mamma!»)

13. Исландия - Свала («Paper»)

14. Чехия - Мартина Барта («My Turn»)

15. Республика Кипр - Овиг («Gravity»)

16. Армения - Арцвик («Fly with Me»)

17. Словения - Омар Набер («On My Way»)

18. Латвия - Triana Park («Line»)

Прямую трансляцию первого полуфинала «Евровидения» можно будет смотреть на канале LTV1 с 22:00.

Напомним, второй полуфинал пройдет в Киеве 11 мая. В финал, который состоится в Киеве 13 мая, выйдут по 10 участников из первого и второго полуфиналов.

-->



















Aizvērt Первая репетиция "Triana park" на сцене "Евровидения" в Киеве Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU)







-->

















Aizvērt Вторая репетиция "Triana park" на большой сцене "Евровидения" Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU) Andres Putting (EBU)







Еще по этой теме