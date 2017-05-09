Прямая трансляция первого полуфинала «Евровидения»: болеем за Triana Park!

Сегодня в Киеве стартовал первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Следите за текстовой трансляцией Русского TVNET и смотрите прямую видеотрансляцию с официального канала «Евровидения-2017» на Youtube в нашей статье. Болеем за Triana Park вместе со всей Европой!
22:49 Греция радует европейских зрителей невероятной красотой в лице Димитры Пападеи, наиболее известной как Demy. Дебютный студийный альбом певицы вышел в 2012 году и стал платиновым.
22:45 Португалию представляет вокалист и музыкант Сальвадор Собрал. Несмотря на то, что учился 28-летний артист в Институте Прикладной Психологии, он сделал выбор в пользу музыки. В 2009 году Сальвадор принял участие в шоу «Ídolos», где занял седьмое место. Примечательно, что у Собрала порок сердца, поэтому организаторы конкурса сделали исключение и разрешили ему не участвовать в репетициях.
22:42 Тем временем на сцене уже блистает экстравагантная Диана Гаджиева, она же DiHaj. 28-летняя азербайджанская певица и хоровой дирижер исполняет песню Skeletons, сопровождаемую эмоциональной и оригинальной постановкой.
22:39 Напомним, выступление латвийской группы Triana Park станет завершающим сегодня вечером, после чего мы узнаем результаты голосования и 10 стран-участниц, прошедших в финал «Евровидения-2017».
22:36 После небольшой паузы, во время которой ведущие конкурса пообщались с некоторыми участниками в так называемой «Зеленой комнате», на сцену вышла седьмая участница первого полуфинала Norma John с песней Blackbird.
22:30 На киевскую сцену поднялся один из самых экстравагантных участников этого года - Славко Калезич. Уроженец Черногории исполняет композиции в стилях поп, r&b, soul. Сам себя он называет «актером, который поет». Для выступления на песенном конкурсе артист выбрал эффектный и запоминающийся образ.
22:26 Еще одна юная участница представляет Бельгию. 17-летняя Элли Дельво выступает под псевдонимом Blanche. Перед выходом на сцену певица обычно повторяет слова песни, чтобы «стать ближе к истории и получше передать ее настроение».
22:23 От Албании в Киев прибыла косово-албанская певица и композитор Линдита Халими. Изначально конкурсная песня World звучала на албанском языке и называлась Botë. Специально для конкурса композиция была переведена на английский язык.
22:19 Австралию в этом году представляет 17-летний Исайя Файрбрейс. В 2016 году он стал победителем австралийского шоу «Х-Фактор».
22:15 Второй на сцену поднялась представительница Грузии Тако Гачечиладзе. Певица исполнила песню Keep the Faith.
22:10 На сцену вышел первый участник сегодняшнего вечера Робин Бенгтссон с энергичной композицией I Can't Go On. 26-летний исполнитель с детства любит музыку уже с 13 лет играл на двух музыкальных инструментах. В 2008 году Робин принял участие в реалити-шоу Idol, заняв там третье место. На «Евровидении» букмекеры пророчат ему место в пятерке лучших.
22:09 Ведущими первого полуфинала конкурса выступят Тимур Мирошниченко, Владимир Остапчук и Александр Скичко.
22:05 Первый полуфинал ярким выступлением открыл известный украинский танцор и певец Дмитрий Монатик.
22:01 Прямую трансляцию первого полуфинала «Евровидения-2017» можно смотреть на канале LTV1 или на официальном канале «Евровидения-2017» на Youtube.
21:59 Участники первого полуфинала накануне выступлений поделились своими эмоциями.
Латвийская группа Triana Park с песней Line выступит под 18-м номером.
Порядок выступления стран-участниц в первом полуфинале выглядит следующим образом:
1. Швеция - Робин Бенгтссон («I Can't Go On»)
2. Грузия - Тако Гачечиладзе («Keep the Faith»)
3. Австралия - Исайя Файрбрейс («Don’t Come Easy»)
4. Албания - Линдита Халими («World»)
5. Бельгия - Бланш («City Lights»)
6. Черногория - Славко Калезич («Space»)
7. Финляндия - Norma John («Blackbird»)
8. Азербайджан - Dihaj («Skeletons»)
9. Португалия - Салвадор Собрал («Amar pelos dois»)
10. Греция - Demy («This Is Love»)
11. Польша - Кася Мось («Flashlight»)
12. Молдавия - SunStroke Project («Hey, Mamma!»)
13. Исландия - Свала («Paper»)
14. Чехия - Мартина Барта («My Turn»)
15. Республика Кипр - Овиг («Gravity»)
16. Армения - Арцвик («Fly with Me»)
17. Словения - Омар Набер («On My Way»)
18. Латвия - Triana Park («Line»)
Прямую трансляцию первого полуфинала «Евровидения» можно будет смотреть на канале LTV1 с 22:00.
Напомним, второй полуфинал пройдет в Киеве 11 мая. В финал, который состоится в Киеве 13 мая, выйдут по 10 участников из первого и второго полуфиналов.Еще по этой теме