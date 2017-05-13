«Вызывайте экзорциста!»: Соцсети рассмешило видео национального отбора «Евровидения» в Белоруссии

11 мая в Киеве прошел второй полуфинал «Евровидения», открывший миру новых звезд. В его рамках была определена вторая десятка финалистов музыкального конкурса, в числе которых оказалась белорусская группа Naviband.

Выступление представителей этой страны вызвало бурную реакцию в Сети. Однако пользователи пошли дальше и решили вспомнить наиболее эпатажных и неординарных участников национального отбора Белоруссии для "Евровидения 2017.

А ведь от Беларуси на Евровидение мог поехать кто-то из них! pic.twitter.com/xuIG8ETWcQ— РБ головного мозга (@belamova) 12 мая 2017 г.

Реклама

Видеозапись позабавила многих блогеров.

«Последняя АГОНЬ!», - написала пользовательница Twitter с ником Брюнеточка.

«Супер! Их надо всем кагалом отправлять на разные дожинки... Для подъема урожая и удоя молока», - иронизирует Дмитрий Жучков.

«Между прочим, предпоследнее очень даже ничего, и песня цепляет. Серьезно. Доработать номер и вполне себе», - уверен Нерусский мир.

«Мне с ведмедиком тоже понравилось ))) А вот дядя в красной рубашке - жесть», - пишет Темний Сектор.

«Вызывайте экзорциста», - написала после увиденного Злая Коця.

Отметим, что по итогам второго полуфинала группа Naviband прошла в следующий этап турнира. Белорусы представят свою страну в финале «Евровидения 2017» 13 мая.

Еще по этой теме