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19 мая на сцене клуба Melnā Piektdiena состоится концерт Noize MC.

Иван Алексеев, выступающий под именем Noize MC в составе целой группы — один из известных российских рок- и хип-хоп-исполнителей. Он занимается музыкой уже более десяти лет, и за это время Иван смог выйти из андеграундной культуры к более широкой публике.

Музыкант не стесняется открыто говорить о том, что ему не нравится, поэтому своей бескомпромиссностью, которая не раз приводила к различным инцидентам, он заслужил уважение слушателей.

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В Риге Noize MC представит слушателям свой седьмой альбом «Царь горы», который вышел в конце 2016 года. Эта пластинка стала альбомом года по итогам голосования читателей музыкального портала The Flow, а песню «Любимый цвет» читатели этого же портала назвали лучшей в 2016 году.

Билеты доступны в кассе Ticketshop.lv.


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