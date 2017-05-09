Выдающийся дирижер Риккардо Мути откроет «Балтийские музыкальные сезоны»

3 июня в рамках торжественного открытия цикла мероприятий «Балтийских музыкальных сезонов» на сцене «Дзинтари» выступит один из лучших и востребованных мировых дирижеров Риккардо Мути. В Юрмале он будет руководить Оркестром имени Луиджи Керубини, составленном из самых талантливых и ярких молодых музыкантов Италии.

За годы своей карьеры Риккардо Мути выступал на самых известных сценах мира, дирижировал лучшими симфоническими оркестрами.

Обладая невероятной харизмой и творческой смелостью, онне боится передать слушателям персональное видение классических постановок и интерпретировать их в своем особенном стиле.

Риккардо Мути родился в Неаполе в 1941 году и довольно рано начал играть на скрипке и фортепиано. Именно как пианист он окончил консерваторию Сан-Пьетро-а- Маджелла. Там же он впервые соприкоснулся с дирижерским искусством, которое стал считать своим истинным призванием и развил его в Миланской консерватории имени Джузеппе Верди.

Реклама

Критики неоднократно отмечали необыкновенную способность Мути чувствовать музыкальные произведения и тонко видеть нюансы исполнения других артистов.

Непревзойденный талант позволил ему в течение 19 лет (1986-2005) оставаться художественным руководителем и главным дирижером знаменитого оперного театра «Ла Скала». Кроме того, Мути является кавалером целой россыпи престижных наград, в числе которых и самая большая премия в мире классической музыки — приз имени Биргит Нильссон — за «выдающийся вклад в развитие оперы и концертов», а также Grammy и многие другие.

Латвийским ценителям музыки имя Маэстро Мути знакомо по работам с местными звездами классической музыки — хором Латвийского радио, тенором Александром Антоненко и непревзойденной оперной дивой Элиной Гаранчей.

Свой оркестр им. Керубини Риккардо Мути создал в 2004 году из лучших молодых музыкантов, отобранных со всей Италии в ходе сложнейшего творческого конкурса.

На сегодняшний день Риккардо Мути также руководит Чикагским симфоническим оркестром и является почетным дирижером Римской оперы.

Во время концерта в «Дзинтари» прозвучат 4-я симфония Шуберта, 5-я симфония Чайковского и работы великого мастера Верди.

Кроме легендарного дирижера и его оркестра, в рамках летнего цикла мероприятий «Балтийских музыкальных сезонов» слушатели смогут насладиться выступлениями оперных звезд Элины Гаранчи, Хиблы Герзмавы, Кристине Ополайс, Лоуренса Браунли, Сары Кобурн, скрипача Джошуа Белла, пианиста Дениса Мацуева и джазового музыканта и трубача Криса Ботти.

Билеты на концерты «Балтийских музыкальных сезонов» можно приобрести на сайте и в кассах оператора Biļešu paradīze.