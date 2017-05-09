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18 мая на сцене клуба Melnā Piektdiena выступит рэпер ATL, сообщает портал www.balticevents.info.

Сергей Круппов (настоящее имя артиста) из Новочебоксарска ещё в детстве вдохновился песнями Эминема. Послушав его смелые треки, он решил двигаться в том же направлении и любой ценой стать знаменитым.

Широкая популярность пришла к рэперу, когда он победил баттле Versus серьезного противника - Энди Картрайта. Его псевдоним имеет сразу две трактовки - первые буквы города Atlanta и аллюзия к ацтекскому богу воду Атлю.

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Стиль ATL больше всего тяготеет к trip-hop (смесь экспериментального хопа, джаза, соула, рока), хотя сам исполнитель предпочитает не загонять себя в рамки одного стилистического направления.

ATL обожает использовать в своих песнях сложные метафоры и аллюзии, лейтмотив его произведений - тревога, окончание утопии, угроза войны и полной капитуляции мира на земле.

В Риге ATL выступит в рамках тура «Holy Rave», где со своей командой исполнит самые лучшие работы, а также совершенно новые песни. Билеты доступны на портале Ticketshop.lv.


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