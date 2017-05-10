Латвийская группа Triana Park не прошла в финал «Евровидения-2017»

Triana Park
 

Triana Park. Фото: REUTERS

Сегодня в Киеве прошел первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017». На сцену выходили представители 18 стран-участниц, среди которых зрителям предстояло выбрать 10 лучших. К сожалению, Triana Park в десятку не попала, и, таким образом, не прошла в финал конкурса, но показала европейским зрителям достойный уровень.

Латвийская группа Triana Park целых 6 (!) раз участвовала в отборе на «Евровидение», и в 2017 году она получила шанс показать свой потенциал европейским зрителям. Несмотря на то, что по итогам голосования коллектив не прошел в финал, поклонники «Евровидения» получили возможность оценить яркие образы, запоминающуюся музыку и эффектное шоу латвийской группы.

В состав группы вошли: вокалистка Агнеса Раковска, гитарист Артурс Страутиньш, барабанщик Эдгарс Вилюмс и басист Кристап Эрглис.

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Смотрите, как проходила подготовка группы к полуфиналу конкурса:

"Triana park" на Украине участвует в сессии автографов

Фото: "Triana park" на Украине участвует в сессии автографов0

Первая репетиция "Triana park" на сцене "Евровидения" в Киеве

Фото: Первая репетиция "Triana park" на сцене "Евровидения" в Киеве0

Пресс-конференция с группой Triana Park накануне поездки на "Евровидение-2017"

Фото: Пресс-конференция с группой Triana Park накануне поездки на "Евровидение-2017"0

Напомним, второй полуфинал пройдет в Киеве 11 мая. В финал, который состоится в Киеве 13 мая, выйдут по 10 участников из первого и второго полуфинала.

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