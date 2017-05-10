Латвийская группа Triana Park не прошла в финал «Евровидения-2017»

Сегодня в Киеве прошел первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017». На сцену выходили представители 18 стран-участниц, среди которых зрителям предстояло выбрать 10 лучших. К сожалению, Triana Park в десятку не попала, и, таким образом, не прошла в финал конкурса, но показала европейским зрителям достойный уровень.

Латвийская группа Triana Park целых 6 (!) раз участвовала в отборе на «Евровидение», и в 2017 году она получила шанс показать свой потенциал европейским зрителям. Несмотря на то, что по итогам голосования коллектив не прошел в финал, поклонники «Евровидения» получили возможность оценить яркие образы, запоминающуюся музыку и эффектное шоу латвийской группы.

В состав группы вошли: вокалистка Агнеса Раковска, гитарист Артурс Страутиньш, барабанщик Эдгарс Вилюмс и басист Кристап Эрглис.

Реклама

Смотрите, как проходила подготовка группы к полуфиналу конкурса:































Aizvērt "Triana park" на Украине участвует в сессии автографов Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene Elizabete Džeina Rubene



























Aizvērt Первая репетиция "Triana park" на сцене "Евровидения" в Киеве Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU) Thomas Hanses/ Andres Puting/ Eurovision (EBU)























































Aizvērt Пресс-конференция с группой Triana Park накануне поездки на "Евровидение-2017" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Напомним, второй полуфинал пройдет в Киеве 11 мая. В финал, который состоится в Киеве 13 мая, выйдут по 10 участников из первого и второго полуфинала.

Еще по этой теме