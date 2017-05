Фаворит «Евровидения» пообещал в случае победы привезти приз в Москву и разбить его

Семнадцатилетний болгарский исполнитель Кристиан Костов, который, по мнению букмекеров, является одним из наиболее вероятных победителей проходящего в Киеве песенного конкурса «Евровидение-2017», выступил перед журналистами со скандальным заявлением.

Родившийся в Москве певец пообещал, что в случае своей победы привезет приз - «Хрустальный микрофон» - в российскую столицу и разобьет его перед камерами, сообщает УНИАН.

«Надеюсь, что я приеду в Москву с «Хрустальным микрофоном» и разобью его перед камерами. Надеюсь, видео соберет много просмотров», - говорит Костов в распространенном видеоролике.

Позднее, уточняет Depo, музыкант заявил, что был неверно понят, поскольку российские журналисты не дали ему договорить.

«Конечно, я не хочу ничего разбивать. Россияне не дали мне договорить. Это была метафора. Я имел в виду, что хотел бы разделить победу со своей командой», - заверил Костов.

Напомним, ранее выяснилось, что вышедший в финал представитель Болгарии выступал в Крыму после присоединения полуострова к России. В СБУ подтвердили эту информацию и сообщили, что было решено не запрещать Костову въезд - в отличие от россиянки Юлии Самойловой.

Отметим, что Костов - гражданин Болгарии по отцу - родился и проживает в Москве. Первым крупным успехом для него стало участие в шоу «Голос. Дети» в 2013 году.

Помимо него, по итогам второго полуфинала в решающую стадию прошли: NaviBand - «Гiсторыя майго жыцця» (Белоруссия), Жак Худек - My Friend (Хорватия), Джоси Папай - Origo (Венгрия), Аня - Where I Am (Дания), IMRI - I Feel Alive (Израиль), Илинка и Алекс Флоря - Yodel It! (Румыния), JOWST и Александр Уолманн - Grab The Moment (Норвегия), O'G3NE - Light And Shadows (Нидерланды), Натан Трент - Running On Air (Австрия).

9 мая первый полуфинал определил еще десятерых участников финала: это Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия. Еще шесть участников прошли в финал автоматически: учредители конкурса Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция, а также Украина как организатор нынешнего года.

Финал пройдет вечером 13 мая, в субботу.

