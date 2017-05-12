«Евровидение-2017»: назван главный претендент на победу

Лидером по прогнозам по-прежнему является итальянец Франческо Габбиани.
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Букмекеры назвали главного претендента на победу в «Евровидении-2017». Лидером по прогнозам стал итальянский певец Франческо Габбиани с композицией Occidentali's Karma.
Подборка результатов с различных букмекерских сайтов была опубликована на сайте сайте Oddschecker.com.
Средний коэффициент на победу Габбани составляет 6/5. Это означает, что, если поставить на победу итальянца 5 долларов, выигрыш составит 6.
Вторую позицию занимает португальский певец Сальвадор Собрал, а на третьей позиции - болгарин Кристиан Костов.
Напомним, латвийская группа Triana Park не прошла в финал «Евровидения-2017».Еще по этой теме