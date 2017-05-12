«Евровидение»: названы победители второго полуфинала

Завершился второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017. В ходе голосования были определены победители, которые получили путевку в финал. Среди 18-ти участников в Гранд-финале продолжают участие только десять.
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В финал из второго полуфинала прошли следующие страны:
- Болгария, Кристиан Костов - Beautiful mess
- Беларусь, группа Naviband - «Гісторыя майго жыцця»
- Хорватия, Жак Худек - My friend
- Венгрия, Йоци Папай - Origo
- Дания, Аня Ниссен - Where Am I
- Израиль, IMRI - Spirit of the night
- Румыния, Илинка и Алекс Флоря - Yodel it!
- Норвегия, JOWST - Grab The Moment
- Нидерланды, группа OG3NE - Lights and shadows
- Австрия, Натан Трент - Running On Air
Финал «Евровидения» пройдет в украинской столице 13 мая.
В финале, помимо победителей двух полуфиналов, добавятся также новые участники - представители стран-учредителей Евровидения - Испании, Италии, Великобритании, Германии и Франции. А также ожидается выступление конкурсантов из страны-хозяйки - украинской группы O.Torvald.Еще по этой теме