«Евровидение»: названы победители второго полуфинала

Завершился второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017. В ходе голосования были определены победители, которые получили путевку в финал. Среди 18-ти участников в Гранд-финале продолжают участие только десять.

В финал из второго полуфинала прошли следующие страны:

Болгария, Кристиан Костов - Beautiful mess Беларусь, группа Naviband - «Гісторыя майго жыцця» Хорватия, Жак Худек - My friend Венгрия, Йоци Папай - Origo Дания, Аня Ниссен - Where Am I Израиль, IMRI - Spirit of the night Румыния, Илинка и Алекс Флоря - Yodel it! Норвегия, JOWST - Grab The Moment Нидерланды, группа OG3NE - Lights and shadows Австрия, Натан Трент - Running On Air

Финал «Евровидения» пройдет в украинской столице 13 мая.

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В финале, помимо победителей двух полуфиналов, добавятся также новые участники - представители стран-учредителей Евровидения - Испании, Италии, Великобритании, Германии и Франции. А также ожидается выступление конкурсантов из страны-хозяйки - украинской группы O.Torvald.

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