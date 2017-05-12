«Евровидение»: названы победители второго полуфинала

Eurovision 2017
 

Eurovision 2017. Фото: REUTERS/Scanpix

Завершился второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017. В ходе голосования были определены победители, которые получили путевку в финал. Среди 18-ти участников в Гранд-финале продолжают участие только десять.

Еще по этой теме

В финал из второго полуфинала прошли следующие страны:

  1. Болгария, Кристиан Костов - Beautiful mess
  2. Беларусь, группа Naviband - «Гісторыя майго жыцця»
  3. Хорватия, Жак Худек - My friend
  4. Венгрия, Йоци Папай - Origo
  5. Дания, Аня Ниссен - Where Am I
  6. Израиль, IMRI - Spirit of the night
  7. Румыния, Илинка и Алекс Флоря - Yodel it!
  8. Норвегия, JOWST - Grab The Moment
  9. Нидерланды, группа OG3NE - Lights and shadows
  10. Австрия, Натан Трент - Running On Air

Финал «Евровидения» пройдет в украинской столице 13 мая.

Реклама

В финале, помимо победителей двух полуфиналов, добавятся также новые участники - представители стран-учредителей Евровидения - Испании, Италии, Великобритании, Германии и Франции. А также ожидается выступление конкурсантов из страны-хозяйки - украинской группы O.Torvald.

Еще по этой теме
Латвийская группа Triana Park не прошла в финал «Евровидения-2017»

Латвийская группа Triana Park не прошла в финал «Евровидения-2017»

«Евровидение-2017»: кто они, лидеры первого полуфинала

«Евровидение-2017»: кто они, лидеры первого полуфинала

Скандал на «Евровидении»: полуфиналист из Болгарии тоже посещал Крым

Скандал на «Евровидении»: полуфиналист из Болгарии тоже посещал Крым


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 49500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Дом
Дом, Baldone, 195000 EUR

reklama.vesti.lv

Представлена карта мощнейшего супервулкана Солнечной системы Hi-Tech

Представлена карта мощнейшего супервулкана Солнечной системы

Какие джинсы выбирают мировые знаменитости? Wo&Men

Какие джинсы выбирают мировые знаменитости?

SpaceX протестировала мощнейшую ракету Falcon Heavy‍ Hi-Tech

SpaceX протестировала мощнейшую ракету Falcon Heavy‍

Вот как надо отдыхать на воде: секси-класс от супермоделей Wo&Men

Вот как надо отдыхать на воде: секси-класс от супермоделей

Шок-тренд! Мода на бикини не по размеру захлестнула Сеть Wo&Men

Шок-тренд! Мода на бикини не по размеру захлестнула Сеть

Евровидениe

Музыка

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы Старая Рига
Сдают Офисы Старая Рига 890 EUR
Продают Квартирy, Центр
Продают Квартирy, Центр 350 000 EUR
Сдают Квартирy, Центр
Сдают Квартирy, Центр 390 EUR
Продают Квартиры, Иманта
Продают Квартиры, Иманта 204 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
C/C++ ПРОГРАММИСТ
C/C++ ПРОГРАММИСТ
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 