Победителем «Евровидения-2017» стал португалец Сальвадор Собрал

Сальвадор Собрал
 

Сальвадор Собрал. Фото: AP/Scanpix

Победу в ежегодном международном конкурсе «Евровидение-2017», проходящем в этом году в Киеве, одержал португальский исполнитель певец Сальвадор Собрал.

Еще по этой теме

27-летний Сальвадор родился в Лиссабоне, но детство провел в США и Барселоне. Музыкой Собрал начал увлекаться еще в детстве, радуя своим пением семью во время автомобильных поездок.

В 2009 году принимал участие в третьем сезоне португальского шоу талантов Pop Idol, в котором занял 7 место.

Реклама

Поступил на факультет психологии в Instituto Superior de Psicologia Aplicada, но позже решил поступить в престижную музыкальную школу Taller of Musics в Барселоне. Свой первый музыкальный альбом Excuse me артист представил в 2016 году.

Интересно, что автором триумфальной композиции Amar Pelos Dois выступила 27-летняя сестра исполнителя Луиза Собрал, которая поет в стиле джаз и соул.

На втором месте оказался представитель Болгарии Кристиан Костов.

Третью позицию по итогам зрительского голосования и оценок жюри заняла Молдова - группа с песней Hey, Mamma!.

Еще по этой теме
Раймонд Паулс о Латвии на «Евровидении»: Если некого отправлять, лучше год пропустить

Раймонд Паулс о Латвии на «Евровидении»: Если некого отправлять, лучше год пропустить

Фаворит «Евровидения» пообещал в случае победы привезти приз в Москву и разбить его

Фаворит «Евровидения» пообещал в случае победы привезти приз в Москву и разбить его

«Вызывайте экзорциста!»: Соцсети рассмешило видео национального отбора «Евровидения» в Белоруссии

«Вызывайте экзорциста!»: Соцсети рассмешило видео национального отбора «Евровидения» в Белоруссии



Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 33000 EUR
Дом
Дом, Saulkrasti, 175000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR

reklama.vesti.lv

Ужасная смерть: мужчину затянуло в измельчитель ветвей Новости

Ужасная смерть: мужчину затянуло в измельчитель ветвей

Как выглядит девушка, которая слишком красива для счастья Wo&Men

Как выглядит девушка, которая слишком красива для счастья

В Латвии совершен первый в мире прыжок человека с дрона Hi-Tech

В Латвии совершен первый в мире прыжок человека с дрона

Вирус-вымогатель заразил компьютеры по всему миру Новости

Вирус-вымогатель заразил компьютеры по всему миру

Вспыхнувший смартфон вызвал панику в автобусе Hi-Tech

Вспыхнувший смартфон вызвал панику в автобусе

Евровидениe

Музыка

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 