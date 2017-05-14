Победителем «Евровидения-2017» стал португалец Сальвадор Собрал

Победу в ежегодном международном конкурсе «Евровидение-2017», проходящем в этом году в Киеве, одержал португальский исполнитель певец Сальвадор Собрал.

27-летний Сальвадор родился в Лиссабоне, но детство провел в США и Барселоне. Музыкой Собрал начал увлекаться еще в детстве, радуя своим пением семью во время автомобильных поездок.

В 2009 году принимал участие в третьем сезоне португальского шоу талантов Pop Idol, в котором занял 7 место.

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Поступил на факультет психологии в Instituto Superior de Psicologia Aplicada, но позже решил поступить в престижную музыкальную школу Taller of Musics в Барселоне. Свой первый музыкальный альбом Excuse me артист представил в 2016 году.

Интересно, что автором триумфальной композиции Amar Pelos Dois выступила 27-летняя сестра исполнителя Луиза Собрал, которая поет в стиле джаз и соул.

На втором месте оказался представитель Болгарии Кристиан Костов.

Третью позицию по итогам зрительского голосования и оценок жюри заняла Молдова - группа с песней Hey, Mamma!.

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