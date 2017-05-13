10 фактов о «Евровидении», которые ты, возможно, не знал

Сегодня в Киеве — большой финал! Станет ли новая песня столь же популярной, как песня «Waterloo» группы ABBA, с которой четверка выиграла в 1974 году, узнаем уже вечером. А пока предлагаем заглянуть в историю конкурса. Мы собрали самые интересные факты об этом международном проекте.

К сожалению участие Латвии закончилось на этапе полуфинала. Не прошли в этом году в финал Эстония и Литва. Россия отказалась от участия. В то же время в финале достаточно стран, чтобы выбрать, за кого болеть и голосовать. Финал можно посмотреть сегодня на LTV1 в 22:00.

Что касается истории конкурса, то он стартовал в 1956 году. Сегодня его смотрят миллионы.

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1. Сначала в конкурсе соревновались только солисты, причем выступали с живым оркестром. Первый конкурс прошел в 1956 году в швейцарском Лугано. Победила швейцарская певица Лиз Ассия с песней «Рефрен». Всего тогда принимали участие 7 стран.

Lys Assia "Refrain" (1956)

2. С 1959 года жюри запретило выступать профессиональным композиторам.

3. В 1972 году победительницей стала Вики Леандрос - греческая девушка из Германии, которая выступала за Люксембург.

4. По правилам, песня не должна быть длиннее трех минут, и на сцену запрещено выводить животных. Песня до старта на «Евровидении» не должна быть ранее выпущена на рынок как коммерческий продукт.

5. С 1990 года в правилах указано, что участник не может быть моложе 16 лет. Ранее в 1986 году победительницей конкурса стала 13-летняя бельгийка Сандра Ким.

Sandra Kim "J'aime la Vie" (1986)

6. В 1973 году шведская группа ABBA не попала на «Евровидение», но уже в следующем году выиграла на нем с песней Waterloo, которая в данный момент считается самой популярной за всю историю конкурса.

7. Организаторы никак не могут решить, что делать с языком песен. В 1966 году было принято решение, что песню надо исполняться на языке страны. Затем в 1973 году это правило отменили. Спустя 4 года снова вернули, а позже снова отменили. Сегодня практически все участники стараются петь на английском языке.

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8. В 1968 году выиграла испанская певица Массиель с песней La La La. Интересно, что слово «la» прозвучало в песне 137 раз.

Massiel "La, la, la" (1968)

9. Чаще всего победителем становилась Ирландия - 7 побед в 49 конкурсах. У Великобритании, Франции, Люксембурга по 5 выигрышей.

10. В 1969 году победили сразу 4 страны — Нидерланды, Франция, Великобритания и Испания. Из-за этого в 1970 году было решено, что, если несколько стран получают одинаковое количество очков, то песни надо исполнить еще раз, и победителя выберет жюри.





























Aizvērt Архивные фото "Евровидения" Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press























































































Aizvērt Второй полуфинал "Евровидения" EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix





