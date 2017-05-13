10 фактов о «Евровидении», которые ты, возможно, не знал

ABBA на "Евровидении"
 

ABBA на "Евровидении". Фото: Vida Press

Сегодня в Киеве — большой финал! Станет ли новая песня столь же популярной, как песня «Waterloo» группы ABBA, с которой четверка выиграла в 1974 году, узнаем уже вечером. А пока предлагаем заглянуть в историю конкурса. Мы собрали самые интересные факты об этом международном проекте.

К сожалению участие Латвии закончилось на этапе полуфинала. Не прошли в этом году в финал Эстония и Литва. Россия отказалась от участия. В то же время в финале достаточно стран, чтобы выбрать, за кого болеть и голосовать. Финал можно посмотреть сегодня на LTV1 в 22:00.

Что касается истории конкурса, то он стартовал в 1956 году. Сегодня его смотрят миллионы.

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1. Сначала в конкурсе соревновались только солисты, причем выступали с живым оркестром. Первый конкурс прошел в 1956 году в швейцарском Лугано. Победила швейцарская певица Лиз Ассия с песней «Рефрен». Всего тогда принимали участие 7 стран.

Lys Assia "Refrain" (1956)

2. С 1959 года жюри запретило выступать профессиональным композиторам.

3. В 1972 году победительницей стала Вики Леандрос - греческая девушка из Германии, которая выступала за Люксембург.

4. По правилам, песня не должна быть длиннее трех минут, и на сцену запрещено выводить животных. Песня до старта на «Евровидении» не должна быть ранее выпущена на рынок как коммерческий продукт.

5. С 1990 года в правилах указано, что участник не может быть моложе 16 лет. Ранее в 1986 году победительницей конкурса стала 13-летняя бельгийка Сандра Ким.

Sandra Kim "J'aime la Vie" (1986)

6. В 1973 году шведская группа ABBA не попала на «Евровидение», но уже в следующем году выиграла на нем с песней Waterloo, которая в данный момент считается самой популярной за всю историю конкурса.

7. Организаторы никак не могут решить, что делать с языком песен. В 1966 году было принято решение, что песню надо исполняться на языке страны. Затем в 1973 году это правило отменили. Спустя 4 года снова вернули, а позже снова отменили. Сегодня практически все участники стараются петь на английском языке.

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8. В 1968 году выиграла испанская певица Массиель с песней La La La. Интересно, что слово «la» прозвучало в песне 137 раз.

Massiel "La, la, la" (1968)

9. Чаще всего победителем становилась Ирландия - 7 побед в 49 конкурсах. У Великобритании, Франции, Люксембурга по 5 выигрышей.

10. В 1969 году победили сразу 4 страны — Нидерланды, Франция, Великобритания и Испания. Из-за этого в 1970 году было решено, что, если несколько стран получают одинаковое количество очков, то песни надо исполнить еще раз, и победителя выберет жюри.

Архивные фото "Евровидения"

Фото: Архивные фото "Евровидения"0

Второй полуфинал "Евровидения"

Фото: Второй полуфинал "Евровидения"0

Первый полуфинал "Евровидения-2017"

Фото: Первый полуфинал "Евровидения-2017"0


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