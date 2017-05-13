«Евровидение-2017»: Букмекеры назвали нового фаворита

Буквально накануне финала песенного конкурса «Евровидение-2017» букмекеры обновили прогнозы насчет победителя. В настоящее время по прогнозам лидирует португальский певец Сальвадор Собрал, который потеснил итальянца Франческо Габбани.

Известно, что на португальца принимают ставки с коэффициентом 2,5. Что касается итальянского конкурсанта, то он пока идет на втором месте.

Третью позицию занимает болгарин Кристиан Костов, который успел прославиться своими скандальными заявлениями.

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В частности, юный певец, рожденный в Москве, пообещал в случае победы привезти хрустальный микрофон «Евровидения» на родину и там разбить его.

ЧИТАЙ НА TVNET: Фаворит «Евровидения» пообещал в случае победы привезти приз в Москву и разбить его

Напомним, что уже сегодня ночью определится победитель «Евровидения-2017». Песенный конкурс в прямом эфире можно посмотреть на канале LTV1.

























































































































Aizvērt Первый полуфинал "Евровидения-2017" Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix























































































Aizvērt Второй полуфинал "Евровидения" EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix EPA/REUTERS/Scanpix







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