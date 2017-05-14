Официальные итоги «Евровидения-2017»: неожиданно провальные результаты Triana Park

После завершения финала международного песенного конкурса «Евровидение-2017» на его официальном сайте опубликованы официальные результаты двух полуфиналов. Результаты грустные - представители Латвии находятся на последнем месте.
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Песня под названием «Line» латвийской группы Triana Park в первом полуфинале получила всего 21 пункт - и это самый низкий показатель. Международное жюри оценило выступление наших артистов в 1 балл, зрители подарили Латвии еще 20 пунктов.
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Напомним, победу в ежегодном международном конкурсе «Евровидение-2017», прошедшем вчера в Киеве, одержал португальский исполнитель певец Сальвадор Собрал.Еще по этой теме