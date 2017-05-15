Как накажут журналиста, показавшего ягодицы на «Евровидении»?

Мужчиной, который снял штаны и показал ягодицы на сцене во время финала «Евровидения-2017» в Киеве, оказался украинский журналист и пранкер Виталий Седюк. Он задержан. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, Седюка задержала охрана конкурса совместно с полицейскими. Во время задержания он оказывал сопротивление.

"Во время выступления нашей Джамалы, с его слов – он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом", – написал Аваков.

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Министр отметил, что Седюк задержан в порядке ст.208 КПК Украины на 72 часа. Суд должен будет избрать для него меру пресечения по статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) – от штрафа до пяти лет лишения свободы.

«А пока…

этот позор страны, сможет реализовывать свое «хобби» в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим «хобби» – я бы ему не советовал», –

резюмировал Арсен Аваков.

Как сообщал ранее Русский TVNET, Виталий Седюк снял штаны на сцене Евровидения-2017 во время выступления певицы Джамалы. Через несколько секунд он был задержан.

Напомним, ранее Виталий Седюк напал на американского актера Брэда Питта о время премьеры картины Малефисента. Суд Лос-Анджелеса приговорил его к трем годам условно и исправительным работам.

В итоге Седюку пришлось подметать улицы Лос-Анджелеса.

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