Как накажут журналиста, показавшего ягодицы на «Евровидении»?

Инцидент на "Евровидении" во время выступления Джамалы
 

Инцидент на "Евровидении" во время выступления Джамалы. Фото: REUTERS/Scanpix

Мужчиной, который снял штаны и показал ягодицы на сцене во время финала «Евровидения-2017» в Киеве, оказался украинский журналист и пранкер Виталий Седюк. Он задержан. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, Седюка задержала охрана конкурса совместно с полицейскими. Во время задержания он оказывал сопротивление.

"Во время выступления нашей Джамалы, с его слов – он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом", – написал Аваков.

Реклама

Министр отметил, что Седюк задержан в порядке ст.208 КПК Украины на 72 часа. Суд должен будет избрать для него меру пресечения по статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) – от штрафа до пяти лет лишения свободы.

«А пока…

этот позор страны, сможет реализовывать свое «хобби» в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим «хобби» – я бы ему не советовал», –

резюмировал Арсен Аваков.

Как сообщал ранее Русский TVNET, Виталий Седюк снял штаны на сцене Евровидения-2017 во время выступления певицы Джамалы. Через несколько секунд он был задержан.

Напомним, ранее Виталий Седюк напал на американского актера Брэда Питта о время премьеры картины Малефисента. Суд Лос-Анджелеса приговорил его к трем годам условно и исправительным работам.

В итоге Седюку пришлось подметать улицы Лос-Анджелеса.

Еще по этой теме
Украинский пранкер с флагом Австралии снял штаны перед Джамалой

Украинский пранкер с флагом Австралии снял штаны перед Джамалой

Победителем «Евровидения-2017» стал португалец Сальвадор Собрал

Победителем «Евровидения-2017» стал португалец Сальвадор Собрал

Официальные итоги «Евровидения-2017»: неожиданно провальные результаты Triana Park

Официальные итоги «Евровидения-2017»: неожиданно провальные результаты Triana Park


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые выяснили, почему исчезла жизнь на Марсе Hi-Tech

Ученые выяснили, почему исчезла жизнь на Марсе

«Может, малыш уже от голода умер?».Полиция проигнорировала вызов Новости

«Может, малыш уже от голода умер?».Полиция проигнорировала вызов

Европол: глобальная хакерская атака на 100 стран беспрецедентна Hi-Tech

Европол: глобальная хакерская атака на 100 стран беспрецедентна

Почему востребованная модель бросила карьеру и вернулась в Латви Wo&Men

Почему востребованная модель бросила карьеру и вернулась в Латви

Волонтер Армии Украины показал связанных пьяных офицеров Новости

Волонтер Армии Украины показал связанных пьяных офицеров

Евровидениe

Певцы

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
GRĀMATVEDIS/-E
GRĀMATVEDIS/-E
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 