Победителю «Евровидения» до конца года надо пересадить сердце

На следующий день после победы на «Евровидении» представителя Португалии Сальвадора Собралы продюсер песенного конкурса Никс Волмарс, который наблюдал за выступлением лично, в социальной сети Facebook рассказал, что за здоровьем певца постоянно следили врачи, и до конца года ему надо провести трансплантацию сердца.

Никс написал, что на всех репетициях представитель Португалии был в сопровождении врачей, а на сцену выходила и его сестра, которую мы могли видеть вместе с братом в финале конкурса, когда представители всех стран презентовали свои песни, пишет Sejas.lv.

Также был разработан аварийный план: если бы в финале Сальвадору стало бы плохо, и он не смог бы подняться на сцену, вместо него песню исполнила бы сестра.

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«Решение врачей — до конца года надо пересадить сердце. До сих пор подходящего донора в Португалии найти не удалось. Так, момент победы в финале, когда исполнить песню-победительницу Сальвадор пригласил свою сестру, получил совсем другой смысл», - написал Волмарс.

Salvador and Luísa Sobral

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