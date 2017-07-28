Группа «Ленинград» выступит в «Дзинтари»

Сергей Шнуров
 

Сергей Шнуров. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

3 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтари» пройдет юбилейный концерт российской группировки «Ленинград». Зрителей ждут лучшие хиты, свежие композиции, остроумный юмор и особенная атмосфера праздника.

Тур «Ленинграда» «20 лет за радость» посвящен юбилею группировки.

За свою долгую историю «Ленинград» накопил большое количество хитов и окончательно вырвался за пределы любого из жанров: его командор Сергей Шнуров ведет ток-шоу для пенсионерок и озвучивает программу для детей, заводит сектора футбольных фанатов и поднимает на ноги самые консервативные корпоративы.

Реклама

На концерте в «Дзинтари» прозвучат как хиты из первых альбомов группы, так и свежие треки, собирающие миллионы просмотров и прослушиваний в Интернете.

Билеты в продаже на сайте www.bilesuserviss.lv и в кассах Biļešu serviss.



Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 180000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Дом
Дом, Līči, 300000 EUR

reklama.vesti.lv

Важное предупреждение МИД ФРГ для немцев. Оно касается и нас Новости

Важное предупреждение МИД ФРГ для немцев. Оно касается и нас

Ежедневная аудитория WhatsApp превысила миллиард человек Hi-Tech

Ежедневная аудитория WhatsApp превысила миллиард человек

Space X начнет полеты на Марс уже осенью Hi-Tech

Space X начнет полеты на Марс уже осенью

Фото: машины гостей фестиваля Лаймы Вайкуле Hi-Tech

Фото: машины гостей фестиваля Лаймы Вайкуле

Как открытие в 2016 году магазина «Lidl» свело с ума литовцев Новости

Как открытие в 2016 году магазина «Lidl» свело с ума литовцев

Музыка

Музыканты

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
REĢISTRĀCIJAS LIETU ASISTENTU/ ...
REĢISTRĀCIJAS LIETU ASISTENTU/ ...
PĀRDOŠANAS PĀRSTĀVIS/-E
PĀRDOŠANAS PĀRSTĀVIS/-E
RAŽOŠANAS VADĪTĀJU
RAŽOŠANAS VADĪTĀJU
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 