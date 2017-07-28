Группа «Ленинград» выступит в «Дзинтари»

3 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтари» пройдет юбилейный концерт российской группировки «Ленинград». Зрителей ждут лучшие хиты, свежие композиции, остроумный юмор и особенная атмосфера праздника.

Тур «Ленинграда» «20 лет за радость» посвящен юбилею группировки.

За свою долгую историю «Ленинград» накопил большое количество хитов и окончательно вырвался за пределы любого из жанров: его командор Сергей Шнуров ведет ток-шоу для пенсионерок и озвучивает программу для детей, заводит сектора футбольных фанатов и поднимает на ноги самые консервативные корпоративы.

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На концерте в «Дзинтари» прозвучат как хиты из первых альбомов группы, так и свежие треки, собирающие миллионы просмотров и прослушиваний в Интернете.

Билеты в продаже на сайте www.bilesuserviss.lv и в кассах Biļešu serviss.