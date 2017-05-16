Какие лабутены? Экс-солистка «Ленинграда» в новом клипе спела о политике

Алиса Вокс
 

Алиса Вокс. Фото: instagram.com

Российская певица Алиса Вокс, которая является экс-солисткой группы «Ленинград», представила новый клип. Видео было обнародовано накануне на ее личном YouTube-канале и успело набрать за сутки почти 400 тысяч просмотров.

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В клипе Вокс показаны митингующие школьники. Новую работу певицы в Сети уже успели окрестить политической.

Певица в новом видео предстает в образе учительницы, которая советует школьникам держаться в стороне от политики.

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Работа Вокс, предположительно, связана с митингами под названием «Он вам не Димон», прошедшими во многих российских городах 26 марта.

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