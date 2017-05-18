Умер лидер группы Soundgarden Крис Корнелл

В США скончался лидер группы Soundgarden Крис Корнелл, о чем сообщил официальный представитель музыканта Брайан Бамбери, передает BBC. В сообщении он отметил, что кончина исполнителя «была внезапной и неожиданной».

Музыкант умер ночью в Детройте. Перед этим он с коллективом успел выступить с концертом.

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Конелл получил известность также, как вокалист группы Audioslave. Одной из наиболее известных его композиций является песня к ленте о Джеймсе Бонде «Казино Рояль».

В настоящее время медэксперты пытаются установить причину смерти исполнителя. К делу также подключены его родственники.

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